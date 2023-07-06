外資淨匯入 半年抵一年

據金管會昨（5）日最新公告，6月外資淨匯入35.63億美元，連兩個月淨匯入，累計今年上半年共淨匯入243.38億美元，約折合新台幣7,577.6億元，（以6月底台幣對美元收盤價31.135元估算），改寫史上同期新高紀錄，顯示今年外資看台股，愈來愈有信心。

金管會表示，上半年外資淨匯入增加，主因是美國相關經濟數據樂觀、全球股市普遍走揚，加上台股在科技股供應鏈帶動下，這兩大原因讓外資呈淨匯入，顯示外資對台股仍具一定信心。

外資今年上半年，除4月小幅淨匯出4.62億美元外，其餘五個月都呈現淨匯入，1月淨匯入75.56億美元是史上單月第三大，5月淨匯入73.62億美元則是史上第四大，光今年上半年就有兩個月淨匯入量，擠入史上排名前五大中。

也因今年淨匯入款一路走高，推升6月底外資累積餘額攀升到2,403.29億美元的高水位。

金管會的外資淨匯出數字是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，外資上半年淨匯入共243.38億美元，可視為外資增加對台灣投資本金，反映外資對台股後市可期，先行進場布局，光上半年淨匯入量已超車了過去一整年「半年抵一年」。

據數據顯示，過去15年來，全年淨匯入量超過200億美元者，僅2009年全年淨匯入266億美元，及2021年全年淨匯入210.5億美元。若加計陸資上半年累計淨匯入0.046億美元，整體外資及陸資上半年合計淨匯入金額已達243.426億美元，是金管會有統計來的同期新高紀錄。

再進一步以外資及陸資買賣上市櫃公司股票數字來看，6月單月賣超台股新台幣17.67億元，累計上半年則是買超3,221.21億元。

金管會表示，因人工智慧（AI）議題發酵、美國兩黨對債務上限達成共識，外資自6月8日至15日連續大幅買超，但因美國通貨膨脹及市場對聯準會升息預期提高，外資才轉為賣超，6月單月小幅賣超台股17.67億元。

據數據顯示，6月台股上漲336.58點，漲幅2.03%，指數維持在萬六以上，最高收盤指數達17,334.98點，截至112年6月底，全體外資所持有上市櫃股票占總市值約38.67%。