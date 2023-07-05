恐傷及無辜？政院將推囤房稅2.0 建商：政策已經走火入魔
財政部明（6）日預計在行政院會報告「房屋稅差別稅率2.0」方案，祭出囤房稅修法。中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，為了選舉，政策已經走火入魔了。
他表示，囤房稅用全國歸戶的「戶數」來下重手，對於不是出於購買、並沒有囤房動機者，一定會傷及無辜。
例如因都更危老或其他合建分回、債權人承受擔保品、起造人生產等情形，只因為「戶數」因而增加，就毫無例外的課徵囤房稅懲罰，這就是亂課。
他表示，政府如以囤房為由，全國一致逕為調漲房屋稅率，對於稅基高的縣市，將造成嚴重的稅災，城市建設也會在重稅之下難以進行，重稅也變成民生沉重負擔，全民集體受害。
楊玉全表示，起造人是投入勞力資本、配合政府都更危老政策生產新屋的供應者，蓋出來的新屋是生產、製造出來的待售商品，竟列為等同投資客購屋囤積居奇的囤房稅課徵對象，在市場房屋已經難賣的困境下，全國建商以及從業員工，強烈質疑政府為什麼要把他們也當成炒房客。
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