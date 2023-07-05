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藥華藥6月營收年增84.03%、續創單月新高 上半年業績增75.1%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）今（5）日公告6月合併營收5.09億元，月增21.7%，年增84.03%，續創單月營收歷史新高。累計今年前六月合併營收21.52億元，年增 75.07%。

藥華藥表示，6月合併營收主要成長動能是罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）的全球銷售，其中日本市場也自6月起開始貢獻營收，但是最主要的美國營運已進入加速成長期，因此帶動公司合併營收連續兩個月月增兩成以上，全年獲利可期。

藥華藥執行長林國鐘強調，下半年有三股動能驅使美國市場開始顯著成長。首先，美國NCCN治療指南將Ropeg升格為2A「首選藥物」，提升醫生開立Ropeg意願；其次，全球最權威的醫學期刊─新英格蘭醫學期刊（NEJM）登出義大利血液學教授Tiziano Barbui博士的論文，研究顯示在低風險PV患者中，與放血和阿斯匹靈等標準療法相比，以Ropeg治療兩年更為有效；第三，2023歐洲學血液年會（EHA）資料顯示，經由Ropeg長期治療6年以上，有高達80%以上的病患不必再放血。

藥華藥指出，上述三股動能有利於下半年的用藥推廣，激勵Ropeg在美國銷售加速成長，朝著全年獲利的目標前進。

藥華藥亦將進行全通路行銷優化計畫（Omnichannel），同時使用最先進因果AI技術（Causal AI ），瞄準美國數千名潛在使用Ropeg的病患。此外，藥華藥創新研發中心（PIRC）亦將積極尋找研發標的，加工早期有潛力的項目，未來以授權方式售出，以達到短期獲利目標。

針對日本市場，藥華藥的Ropeg已於5月獲日本納入健保給付後，並正式於6月1日在日本上市銷售。日本為全球規模第三大的新藥市場，PV患者約有2萬人，公司期待後續日本市場將成業績成長新動能。

此外，藥華藥今年至今尚無來自歐洲的業績貢獻，藥華藥歐洲授權夥伴AOP過去兩年曾經數度向藥華藥採購P1101原料藥，但是今年至今尚未正式採購，法人預期若下半年AOP正式向藥華藥採購，預期將對公司帶來另一業績貢獻。

藥華藥 日本 營收

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