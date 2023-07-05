停電遭監院糾正、彈劾　台電：尊重、配合審理

針對民國110年5月13日與5月17日停電，監委調查後糾正台電公司，並彈劾相關人員。對此，台電表示尊重，並依法行政、配合審理。

去年5月13日大停電，台電執行6輪緊急分區輪流停電，實施長度長達5小時，引發民怨，4天後的5月17日，台電再因興達機組故障停機，在晚間實施分區停電。

監委調查後發現，513停電起因為操作失誤引起接地故障、517則是單一機組故障，監院通過糾正台電，並彈劾台電公司吳清木、潘信志、楊宗霖及陳邁夫，全案送懲戒法院審理。

台電也說，為強化作業風險管控，後續除了成立專責風險管控中心，也提出強化電網韌性建設計畫，以「力求分散、持續強固、加強防衛」3大主軸，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，力求確保全國供電穩定與安全。