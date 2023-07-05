一銀主辦美國大成鋼3.18億美元聯貸 超額認購1.6倍

第一銀行休士頓分行繼2022年為大成鋼（2027）集團旗下美國孫公司TCI Texarkana Inc.籌組8500萬美元聯貸案後，於今年再下一城，成功為該集團主辦5年期3.18億美元建廠聯貸案，7月5日在大成鋼集團總經理謝榮坤見證下，由第一銀行董事長邱月琴與TCI Texarkana Inc.總裁謝瀚尹共同完成簽約。

聯貸案由第一銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行，玉山銀行、彰化銀行、華南銀行、土地銀行與兆豐銀行擔任共同主辦行，並獲合作金庫銀行協辦，參貸行尚包含永豐銀行及臺灣中小企業銀行，在九家公、民營銀行熱烈支持下，總共超額認購1.6倍，資金用途主要係供TCI Texarkana Inc.在美國德州進行二期擴廠計畫使用。

1986年謝榮坤於台南仁德創立了大成鋼集團，後單槍匹馬赴美成立美國大成公司。大成鋼集團如今成為全球最大的工業產品通路商之一，目前在美、加、澳、英、紐、巴西等全球市場設立了逾50處營運據點，事業版圖橫跨不銹鋼、螺絲螺帽，以及工業用鋁的製造與銷售通路兩端。

大成鋼不僅促不銹鋼事業在美市占高達一成，鋁材亦占全美通用鋁材需求量近六成，均居產業領導地位，集團2022年營收1,141.49億元 ，稅後淨利143.98億元，創下歷史新高。

TCI Texarkana Inc.為大成鋼集團全資持有孫公司，2018年自美國Arconic Inc.收購德州鋁材工廠後，自此擔任集團的鋁材生產要角。

大成鋼集團為美國最大進口不銹鋼材、鋁材及工業扣件之批發業者，兼具製造商與通路商角色，搭配自行研發之電子商務B2B網路下單系統及當地發貨倉庫，可達到即時出貨暨降低成本之市場競爭優勢。

第一銀行這次統籌主辦TCI Texarkana Inc.聯貸案，是休士頓分行自2021年開行以來，與美國大成鋼集團的第三次攜手合作。