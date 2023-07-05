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領股利了！富邦金宣布7月20日為除息日、8月18日發放

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控。富邦金控／提供
富邦金控。富邦金控／提供

富邦金控（2881）經股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利1.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發2元，現金股利及總股利皆居金控業之冠。富邦金控今（5）日公告，7月20日為現金股利除息交易日，7月26日為現金股利除息基準日，8月18日為現金股利發放日。富邦金控2022年現金股利包括普通股每股現金股利1.5元、甲種特別股現金股利每股2.46元、乙種特別股現金股利每股2.16元、丙種特別股現金股利每股1.8元，將一併於8月18日發放。

股票股利部分，因6月9日股東常會同步通過修正本公司章程案及第九屆董事選舉案，相關議案須報送銀行局，並向經濟部商業司申請變更登記；再向證期局申請資本公積轉增資發行新股，並待核准後訂定配股基準日等相關時程及配發事宜。

富邦金控2022年稅後純益為469.26億元，每股純益(EPS)3.54元，為金控業獲利之冠，並連續14年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金控今年擬配發普通股每股現金股利1.5元，現金股利發放為綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況；此次同時配發股票股利每股0.5元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇，總股利配發率達56.5%，維持穩定平衡的股利政策。

股利 富邦金控 股票

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