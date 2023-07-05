高雄承億酒店推出雙米其林主廚的四手餐會 饕客騷動

高雄承億酒店26F的「Papillon」餐廳長期來一位難求，為迎接營運周年，主廚Xavier Boyer (博雅維)宣布將於8月5日(六)這天，攜手連續 4年榮獲米其林一星榮耀的Impromptu by Paul Lee主廚合作，推出一日限定午、晚餐雙主廚四手餐會，引起饕客圈騷動。

一位饕客級的上市公司負責人說，承億酒店的Papillon(蝴蝶)餐廳一直是港都超人氣名店，尤其二位米其林主廚聯手的料理相當罕見，一定要先嚐為快。

承億酒店公共事務長黃知宥表示，雙米其林主廚的餐會僅有一天，超限量席位預定7月7日(五)中午12：00正式開放訂位。

黃知宥指出，開幕屆滿一年的Papillon餐廳，由法籍米其林二星主廚Xavier Boyer博雅維主理，以經典且深具國際水準的法餐征服慕名而來的饕客，在高港都颳起「蝴蝶旋風」，開幕至今始終還是高雄最難預訂的Fine Dining餐廳之一，Papillon並入選《2023米其林指南》，讓博雅維這位天才主廚的摘星紀錄備受外界期待。