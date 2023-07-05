高雄承億酒店推出雙米其林主廚的四手餐會 饕客騷動
高雄承億酒店26F的「Papillon」餐廳長期來一位難求，為迎接營運周年，主廚Xavier Boyer (博雅維)宣布將於8月5日(六)這天，攜手連續 4年榮獲米其林一星榮耀的Impromptu by Paul Lee主廚合作，推出一日限定午、晚餐雙主廚四手餐會，引起饕客圈騷動。
一位饕客級的上市公司負責人說，承億酒店的Papillon(蝴蝶)餐廳一直是港都超人氣名店，尤其二位米其林主廚聯手的料理相當罕見，一定要先嚐為快。
承億酒店公共事務長黃知宥表示，雙米其林主廚的餐會僅有一天，超限量席位預定7月7日(五)中午12：00正式開放訂位。
黃知宥指出，開幕屆滿一年的Papillon餐廳，由法籍米其林二星主廚Xavier Boyer博雅維主理，以經典且深具國際水準的法餐征服慕名而來的饕客，在高港都颳起「蝴蝶旋風」，開幕至今始終還是高雄最難預訂的Fine Dining餐廳之一，Papillon並入選《2023米其林指南》，讓博雅維這位天才主廚的摘星紀錄備受外界期待。
今年八月，博雅維更找來過去在美國紐約L’atelier de Joel robuchon 一起工作的老搭檔：現任台北Impromptu餐廳主廚Paul Lee前來合作，舉辦「四手餐會」，博雅維說，「要為Papillon的客人端出一套最特別的菜單」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言