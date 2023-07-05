環保署遴選資源循環績優企業 新增源頭管理獎項

環保署辦理「資源循環績優企業遴選」，並自即日起受理報名，獲獎者將公開表揚並頒發獎座及商品禮券（獎項總金額60萬元），環保署邀請國內推動資源循環的企業在今年8月10日前踴躍報名參加遴選。

為鼓勵企業產品採綠色設計、進行循環採購、促進廢棄資源能資源化、建立資源循環網絡、發展永續循環商業模式並創造新經濟價值，使環保、永續及經濟等各面向均能兼顧，環保署今年度持續舉行資源循環績優企業遴選。遴選須知下載網址https://reurl.cc/ZWemZ3。

環保署表示，因應國內外對氣候變遷議題關注與重視，我國公布2050淨零排放12項關鍵戰略，資源循環零廢棄為其中之一，環保署也將升格為環境部，並成立資源循環署，擴大推動資源循環的量能。

環保署表示，今年度遴選企業對象增加源頭管理組，推動企業從源頭，透過產品綠色設計、產品全回收、製程技術提升或原料（材質）改良，或企業推動循環採購、延長產品壽命，以減少原物料的耗用並減低廢棄物的產生。

另外也維持去年度兩組，包括資源循環組，是運用廢棄資源或再生料產製產品，或促進廢棄物資源化，且已運作一年以上之企業；新創服務組則是以新創概念（為國內同業首創、新概念或有類似概念但具明顯差異性者）之服務模式或平台媒介使受服務端達到資源循環的企業。

為使企業瞭解本遴選資料填寫方式、內容及遴選規則，該署將辦理「資源循環績優企業遴選說明會」，並邀請資源循環績優企業進行經驗分享。欲報名說明會者，請至線上報名系統報名（網址https://forms.gle/KM82KT63b6UCbbgR8）。

環保署表示，產業透過綠色設計、循環採購、資源再生技術提升、增加資源循環度等，越來越多企業投入資源循環領域並取得亮眼成果。該署已將歷年獲得資源循環績優企業獎項之企業案例與績優作法彙集成冊（資源循環績優案例手冊，下載網址https://reurl.cc/OvGnYv)，歡迎各界下載參考。對遴選活動如有任何疑問，歡迎洽詢專線：（02）2784-9899分機516。