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工研院50周年慶 蔡英文、王美花肯定其對產業貢獻

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院今（5）日舉行50周年院慶典禮。記者李珣瑛/攝影
工研院今（5）日舉行50周年院慶典禮。記者李珣瑛/攝影

工研院今（5）日舉辦50周年院慶，總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍經濟部部長王美花皆肯定工研院以科技創新帶領臺灣產業轉型升級，為臺灣經濟與產業發展做出重要貢獻。

走過半世紀，工研院一步一腳印，在政府的支持，以及歷任董事長及院長的帶領下，工研院扮演產業的創新引擎，帶動一波波產業發展，協助臺灣從科技的追隨者到創新者，在每個產業轉型發展的轉捩點，都有工研院的角色與貢獻。

工研院已躋身為國際級研發機構，名列全球百大創新機構，面對下個50年的挑戰，工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會四大應用領域，超前部署臺灣產業的未來，提升產業及國家的競爭力，幫助臺灣產業打世界盃，邁向永續創新的未來

工研院 經濟部 林佳龍

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