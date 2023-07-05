工研院50周年慶 蔡英文、王美花肯定其對產業貢獻

工研院今（5）日舉辦50周年院慶，總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍、經濟部部長王美花皆肯定工研院以科技創新帶領臺灣產業轉型升級，為臺灣經濟與產業發展做出重要貢獻。

走過半世紀，工研院一步一腳印，在政府的支持，以及歷任董事長及院長的帶領下，工研院扮演產業的創新引擎，帶動一波波產業發展，協助臺灣從科技的追隨者到創新者，在每個產業轉型發展的轉捩點，都有工研院的角色與貢獻。

工研院已躋身為國際級研發機構，名列全球百大創新機構，面對下個50年的挑戰，工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會四大應用領域，超前部署臺灣產業的未來，提升產業及國家的競爭力，幫助臺灣產業打世界盃，邁向永續創新的未來