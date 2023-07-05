PMI連4月緊縮 中經院長：五窮並未六絕

中華經濟研究院昨天發布六月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），已連續四個月緊縮，但緊縮速度趨緩，指數回升七個百分點至四十八點三。中經院院長葉俊顯表示，「五窮並未六絕」，估計終端需求回溫下，「下半年景氣會比上半年好」。工商協進會理事長吳東亮也說，景氣落底訊號已經浮現，預期下半年景氣有機會比上半年好，明年又會比今年更好。

中經院昨天也公布六月的非製造業經理人指數（ＮＭＩ），回升至五十四點六，連續八個月擴張。六月ＰＭＩ、ＮＭＩ雙雙創下今年次高，分別低於二月ＰＭＩ的五十一點四、四月ＮＭＩ的五十五點八。

出席記者會的國發會副主委高仙桂說，今年上半年景氣仍在築底過程，雖然六月ＰＭＩ指數仍舊緊縮，但相較前一個月已經明顯回升，尤其製造業指數有兩個值得關切的數字，包括新接訂單和客戶庫存，六月從衰退翻轉到擴張，某個程度可以期盼「台灣有可能逐步復甦」。但還是存在很多變數，包括各國央行升息遞延效應、地緣政治，以及勞動成本和缺工議題等，仍將影響下半年的經濟走勢。

國泰金控總經理李長庚昨出席永續金融論壇會後受訪也說，台灣上半年科技業相對比較辛苦，但現在庫存已清到快告一段落，國外需求面目前雖然尚未看到明確的回升，但應該會有好轉。

此外，李長庚指出，股市受很多因素影響，景氣當然是重要關鍵，涉及企業營運及獲利，但另一方面，股市投資也要考慮各方因素綜合判斷，包括景氣變動、貨幣政策、利率變動、通膨等，已進入平穩階段；他提醒國際地緣政治所帶動的貿易上相互限制，對於景氣循環及產業發展都不見得是正面發展，包括對個別公司的影響，投資人都要注意。