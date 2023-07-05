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吳東亮：台灣缺電 更缺綠電

聯合報／ 記者簡永祥林海李泠秭／台北報導
工商協進會理事長吳東亮指出，工商界認為電力應多元、穩定，針對是否重啟核電，應多聽專家意見。本報資料照片
工商協進會理事長吳東亮指出，工商界認為電力應多元、穩定，針對是否重啟核電，應多聽專家意見。本報資料照片

台新金控董事長、工商協進會理事長吳東亮昨天表示，台灣目前不只缺電，更缺綠電。他指出，工商界認為電力應多元、穩定，針對是否重啟核電應多點專家意見，少點政治口水，取得社會共識並制定國家能源政策。面板大廠友達董事長彭双浪則說，台灣除了碳排高之外，電費也過低，促使民眾對節電無感。

工商協進會昨天舉辦第廿六屆第二次會員大會，吳東亮會前受訪被問及重啟核電議題，他說，現在不只是核電問題，國內電力供應要進行整體檢討，工商協進會提出很多建議，盼政府能多元性穩定供電來源，包含綠電、核電，而任何供電來源都要慎重檢視，要有科學專業背景。

針對能源議題，彭双浪昨出席「二○二三國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」指出，台灣不具備百分之廿綠能，百分之五十天然氣的發展，但因政策僵固性，因此很難扭轉。他說，在企業界中，他很早出來跳出來說要調漲電費，如今電費真的漲了，卻都漲到用電大戶，用電大戶電費兩年漲百分之廿五，他告訴員工要節電，但民生用電沒有漲，員工不會有感覺，只因電費太便宜，民眾節電意識很難抬頭。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，台灣要淨零最大罩門，就是要用什麼態度、什麼時程去面對油水電要漲三倍的挑戰，如果沒辦法達成，台灣就不可能達到淨零。

出席同一場論壇的經濟部次長曾文生則說，能源價格如果不能反映真實成本，毫無疑問這種能源價格根本不應該存在，台灣應該要理性面對。但他也表示，雖然電價合理化是必要的事情，但管物價部門也會介入，而趨勢來說，電價要合理反映，政府的角色就是不要讓太多負面影響外溢到其他層面，導致引發通膨。

對於企業焦慮再生能源趕不趕得上產業的綠電需求，曾文生指出，目前民間可以投資再生能源，未來每年光電會有廿五億度的發電量、風電則有五十五億度，每年八十億度的話，就會逐漸趕上再生能源發電的進度。

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