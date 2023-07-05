稱求職者領完補助就走…旅宿業推介雇用率 僅6.1%

旅宿業大喊缺工，勞動部把旅宿業房務清潔人員納入「疫後改善缺工擴大就業方案」，給予至少五千元就業獎勵金，但推動近一個月，推介雇用率僅百分之六點一，逾五成求職者未曾接獲雇主面試通知。勞動部勞動力發展署呼籲業者合理雇用門檻，業者卻反稱政府的方案只是「短期急就章」，無法對症下藥，解決缺工問題。

發展署指出，觀光局自六月九日起提供旅宿業缺工業者及專案職缺，經公立就業服務機構推介就業者，除固定薪水，還可獲獎勵金。截至六月卅日，經發展署所屬分署完成訪視，符合方案專案職缺三六二個，發展署推介三一一人，業者實際雇用十九人，推介雇用率僅百分之六點一。

發展署表示，其中五成四求職者反映未曾接獲雇主面試通知。而雇主表示，未能媒合成功主要原因，包括體能健康條件不符、技術不合等，但經確認雇主提出的職缺內容並未載明體能與技能、證照等要求條件。顯示雇主未清楚描述職缺條件，也未積極面試所推介之求職者。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮男表示，前線的旅宿業者觀察發現，前來媒合的求職者，不少人明顯是為能在短期內請領政府補助，並無留在旅宿業工作的意願；對雇主來說，領完補助就離去，又得苦惱訓練下一個人，人力來來去去，也不利旅宿業產業結構健全，業者當然會先在前端過濾。

張榮男說強調，旅宿業職工有養成期，不像一個蘿蔔一個坑，建議政府開放外籍移工從事房務基層工作，起碼產業人力至少能穩定約三年。

發展署則表示，將再請觀光局加強向業者宣導提供合理薪資條件，並於職缺內容清楚載明用人條件；同時也請業者加快面試流程與錄取通知。