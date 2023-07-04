PMI回升至48.3%…製造業能否緩回溫？中經院：終端需求成關鍵

企業新增訂單回溫反轉，下半年製造業景氣有望逐步回溫！中華經濟研究院院長葉俊顯4日於研討會表示，因應AI趨勢，企業短急單湧現，但終端需求仍不透明，採購政策仍保守，須關注中、美的經濟與政策。針對非製造業部分，中經院研究員陳馨蕙指出，缺工、淨零趨勢推升營運成本，引入AI或資源整合成企業出路。

非製造業連8擴張

PMI（製造業採購經理人指數）、NMI（非製造業採購人指數）是趨勢指標且詢問視產業的訂單、生產、存貨與未來展望趨勢，會優先財報與GDP反應,，為求資料快速無法比較實際數值，以掌握趨勢為主。

中經院4日公布6月採購經理人指數，製造業採購經理人指數為48.3%，已經連續四個月低於50%，呈現緊縮，但緊縮速度有大幅趨緩，指數較上個月上升7%。非製造業採購人指數為54.6%，已經連續8個月擴張。

企業短急單湧現

國發會副主委高仙桂指出，因為終端需求疲弱、產業去庫存化，衝擊出口產業與民間投資，上半年景氣低落，雖然還是在緊縮的過程，但緊縮幅度縮小，尤其是新接訂單與生產翻轉為擴張，台灣下半年有機會逐漸復甦翻揚。

報告指出，「新增訂單數量」與「生產數量」都有反轉為擴張的趨勢，廠商回報訂單較5月持平好轉。陳馨蕙指出，新增訂單是最領先的指標，主要因應中國6月降息、加上美國通膨下降且暫緩升息，以及少數廠商受惠AI的需求，企業接獲不少短急單，所以出現反轉的趨勢。

中美成關注焦點

陳馨蕙說，各國廠商去存貨化已經調整一年多，目前狀況已有緩和，意味著「去庫存已非最大問題，終端需求才是關鍵」，雖然企業湧現短急單，但難以呈現終端的具體變化，且原物料價格波動大，採購策略仍相當保守，擔憂重蹈2022下半年起覆轍，反而面臨「存貨跌價損失」以及「資金斷鏈」的壓力。

非製造業採購人指數持續擴張，尤其6月受益於疫後報復性出國旅遊、端午假期等，營運逐漸好轉。然而，陳馨蕙警告，轉型、缺工與成本壓力持續，業者除了呼籲引進勞工之外，部分業者已考量採用人工智慧，節省勞動力；同時，實體商場開始進行「資源整合」，滿足消費者對餐飲至娛樂的一站式需求。

針對營造不動產業，她說，房地產需求結構已經因為房地合一稅有所改變，但剛性需求仍在，建商產品規劃與推案需要更細膩的規劃。陳馨蕙指出，減碳、人事成本與電價等成本逐漸攀升，增加建商成本規劃的難度，有能力、口袋深、知名建商會審慎推案維持價格，而小建商可能會有資金斷鏈、爛尾樓的壓力。

【更多精采內容，詳見 】