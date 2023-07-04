滙豐銀行榮獲兩大雜誌「台灣最佳國際銀行」殊榮

滙豐（台灣）商業銀行日前榮獲《金融亞洲雜誌》（FinanceAsia)）評選為2023年「台灣最佳國際銀行」；同時，也榮膺《亞元雜誌》（Asiamoney）2023年「台灣最佳國際銀行」的殊榮。這是滙豐銀行首度獲得這兩家權威財經雜誌在台灣頒發的最高榮譽，充分彰顯滙豐銀行深耕台灣、展現優異營運績效，並持續為客戶提供世界級產品與服務的卓越成果。

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐銀行在台經營近40年，我們運用滙豐集團的全球優勢，不斷引進市場上最優秀的人才，致力推出最先進的金融產品與服務，持續深化客戶關係，並滿足客戶不同的財務需求。近幾年因新冠肺炎疫情、美國連續升息，及地緣政治因素等不確定性，台灣的金融環境競爭極為激烈；但滙豐銀行仍能引領業界，展現亮眼營運績效，持續獲得國內外獨立機構頒發的獎項，實屬不易，這是台灣全體同仁努力的成果！」

滙豐銀行在台灣的發展，於2022年邁入全新里程碑，成為台灣獲利最高的外商銀行。此外，2022年5月，滙豐（台灣）總行喬遷至台北101大樓；同年12月，於台北旗艦分行成立滙豐銀行全台首座頂級的「財富管理中心」，在在展現台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場之一，更是滙豐對台灣客戶兌現長期承諾的有力證明。

滙豐是台灣唯一擁有全球化布局的大型國際性銀行，多年來持續投資在發展台灣的人才、平台、產品與數位服務能力。在財富管理與個人金融業務方面，匯集全球專家團隊的投資分析，引進豐富多元的投資產品，為客戶量身訂做財富管理規劃；滙豐（台灣）的環球私人銀行更能為高資產客戶提供一站式的資產傳承與國際化的金融理財服務。在企業與工商金融業務上，滙豐的專業團隊致力協助客戶進行財務規畫、永續發展轉型、聯貸或是保管業務，是客戶最能信賴的金融夥伴。

《亞元雜誌》分析：「滙豐集團的服務網絡遍及全球62個國家及地區，因此不論在何處都能提供市場上數一數二富創新性與高效率的跨境解決方案。滙豐銀行在全球金融、貿易、支付、資本市場與財富管理各領域都具有提供解決方案的能力，作為台灣最領先的國際銀行當之無愧。」