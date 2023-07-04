蔡總統：四面向助企業轉型、留才及發展

總統蔡英文今（4）日出席「中華民國工商協進會第26屆第二次會員大會」時表示，針對未來的人才培育、稅制改革及產業發展，政府規畫 ，加強招攬各國僑外生來台灣；「金融營業稅」明年底屆滿前，將討論整體制度規畫；也將透過轉型、穩經營、注資金以及留人才的四大面向，為企業提供支持。

蔡總統表示，政府積極培育國內高階人才，成立了6所半導體學院及重點產業學院，也持續強化整體人才的數位、雙語能力，因應企業全球布局，台灣所需要的專業人才媒合需求，透過「Talent Taiwan」一站式的國際攬才及服務中心，來延攬各國優秀人才。

蔡總統說明，另外一方面，政府也加強招攬各國僑外生來台灣，讓他們成為台灣產業強而有力的後盾，預計未來4年，初步將會提供1萬個名額，針對有意願來台灣念書，並承諾留下來工作的同學，政府給予他們獎學金。

針對已在台灣持續工作很久的移工朋友，蔡英文則說，歡迎他們向勞動部申請，進階成為中階技術人力，使其也可以獲得補充。

另，針對稅制改革議題，蔡英文提到，從2014年7月開始，金融營業稅3%撥入金融業特別準備金，相關條款會在明年底屆滿，到時候對整體制度的規畫及改變，都可以進一步的討論及評估，希望能跟大家一起努力，做產業最有力的後盾。

針對後疫情時代的挑戰，蔡總統說，在疫後特別預算當中，經濟部特別編列了3年317億元，協助受到疫情衝擊最多的中小企業，將從轉型、穩經營、注資金及留人才四大面向，為企業提供支持，也希望協助企業邁向智慧化、低碳化，繼續茁壯。

蔡英文最後說，很高興這一路走來有工商協進會同行，再次感謝各位先進，希望大家未來持續提供建言，讓業界及政府充滿合作，為台灣創造更大的繁榮與發展。