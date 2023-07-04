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因應AI時代來臨 鄭文燦：AI基本法將在9月推出

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭文燦。記者劉學聖／攝影
行政院副院長鄭文燦。記者劉學聖／攝影

為扶植國內新創產業走出台灣，行政院副院長鄭文燦今（4）日指出，將會請數位部提供更多資源，行政院未來在相關預算編列上也會給予支持。此外，AI基本法也預計要在9月提出，包括AI法制、AI的倫理規範、AI產業促進的原則，甚至是AI在個資保護都會納入。

鄭文燦今天「出席AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局」論壇致詞時提到，創新作為經濟成長的動力，這也是蔡總統在競選時所提出來的重要方向，這幾年新創在台灣確實有很大的成長，現在也努力的讓新創的生態系可以形成。其實如今各式各樣的新創的中心非常多，有關如何加速、如何孵化、如何找資金、如何找到可持續的技術、可持續的平台，他認為這是一個很大的重點。

鄭文燦說，其中 AWS 一定是最好的夥伴，在政府部門、企業部門、在學校、在人才培育、在新創的育成上也都有很多的獨角獸，其實很大很大的像 Google 也是用 AWS 開啟來的。他有面立現場的新創團隊，不要怕學習、不要怕冒險、不要怕改變也不要怕出錯，在新創的路上，大家常常希望有天使基金，世界上是沒有天使的，假如完全沒有成功的機會，那應該是不會有天使來，不過成功的機會要怎樣放大，這個是 AWS 的生態系最重要的原則，能讓你風險變小，成功的機會變大。

此外，鄭文燦也說，當然現在政府有可以用的機制還有一些，除了各個新創的育成中心，像 AWS 在林口、亞灣都有，跟金管會也有AI金融的服務，跟中小企業處，還有我們現在的數位部有雲市集，各種機制都可以用。

鄭文燦提到，對於新創投資的免稅額跟投資理解也要放大，讓一般人也可以來支持新創，在疫後的轉型，包括數位轉型或者是低碳轉型政府提供的貸款有好幾種，包括，500億元的青年貸款、微型企業大概300萬，大家可以提供微型企業運用 AWS 的雲端解決方案，讓更多的企業能夠推動數位轉型。雲市集是讓小微企業也可以用雲端做行銷做服務，所以新創很重要。

鄭文燦說，新創可以讓整個台灣的轉型，能夠更照顧到不只是大企業、中小企業、微型企業，未來行政院在投資的預算上在疫後這方面預算一直在增加。至於AI今年的9月，台灣會推出AI的基本法，包括AI法制、AI的倫理規範、AI產業促進的原則，甚至是AI在個資保護上都需要很大的挑戰，現在有事實查核中心，將來也會有AI的打假中心，未來個資保護會有個獨立監理的機制，因此，AI會造成虛實或真假難辨在這方面也要有相應的機制。

最後，鄭文燦說，因應AI大的時代來臨，所以新創的舞台現在是無限大、無限可能，現在東南亞的新創不輸給台灣，東南亞的新創獨角獸也非常多了，所以台灣在未來一定要走出到國際，不能只做台灣的市場，如果只做台灣的市場是不會成功的，所以我們一定要搭接更大的平台，那希望 AWS 給我們的新創更大的舞台，可以連結全球市場，能夠把這個出海策略做得更好，同時也會請數位部多提供各種資源，然後行政院這邊的預算也會盡量寬列讓新創的下個階段可以更好。

AI 鄭文燦 東南亞

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