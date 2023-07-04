亞洲、歐非中東、全球新興市場 迎來資金淨流入

美國最新經濟數據顯示經濟仍有韌性，不過歐美應央行行長近期仍釋出鷹派言論，股市投資情緒在多空交錯的訊息影響下漲跌互見、資金流向也分歧。回顧過去一周全球股市資金流向，美國與已開發歐洲股市資金上周呈現淨流出狀態，其餘如全球新興市場、亞洲不含日本以、歐非中東以及拉美等地股市則迎來資金淨流入。

安聯投信表示， 在過去數月，股票資產在包括MSCI世界股票以及成熟市場股票等在各式主要資產中表現亮眼；進一步來看股市資產，則可發現除成長股表現強勢外，在經濟衰退的擔憂仍在的狀況下，防禦型股票也受到市場青睞；不過從MSCI世界指數來看，近月以來領漲產業仍持續輪動、輪流有所表現；最從公司市值大小來看，則可發現今年以來股市漲幅明顯集中在強勢的大型股上、市場寬度明顯滑落。

安聯投信表示，從統計調查數據來看，今日投資人認為在股市中重要的因子與過去相比有所不同；以美股標普500指數為例，現今投資人更加在意包括公司的長期成長、獲利穩定、利潤率及市值大小等。展望後市，下半年的企業獲利成長將是影響股市走向的關鍵；根據估算，2023全年市場獲利預期約為1.2%，2024年全年則為12.3%，有望創造股市上漲空間。

展望後市，安聯投信表示，雖經濟衰退的擔憂持續壟罩市場且不時影響投資情緒、為股市帶來波動，不過我們認為隨著主要國家的實質利率已陸續回到正值之上，後續升息空間相對有限，長期來說對股市為利好，估值修正的風險逐漸下降，對股市票後市可持震盪走升的看法。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示， 回顧第二季，台股在AI趨勢的帶動下表現亮眼，且在升息步調放緩、總經影響因子鈍化以及開始期待長遠復甦下，投資氛圍有增溫跡象；此外，在基本面題材及資金輪動的支撐下，相關受惠的電子與傳產等主題近來也各有表現。

安聯投信台股團隊表示， 從目前資訊來看，聯準會於下半年仍有升息空間、時間點則會受經濟數據影響，不過隨著升息的步調與幅度愈趨緩和，預期對股市影響的邊際效應也會降低、對總經面的影響也有限；相對來說，市場則會將目光聚焦在明年是否成長成長的議題上，包括需求成長力道、政策題材等都有望成為牽動市場的主要因素。

在布局策略上，安聯投信台股團隊表示，在近期美股漲勢中，資金明顯集中在大型股，顯示投資人在經濟不確定環境下所做較確定的選擇；承此邏輯，在台股上，則值得布局未來三到五年有成長優勢、穩定現金流以及有望優先受惠景氣回溫的族群。

在題材方向上，安聯投信台股團隊表示， 下半年市場的主軸方向應仍會延續上半年包括AI應用相關，與受惠於台電儲能電網兩大主軸上，因這兩者皆相對明確，且會被需求帶動並挹注成長動能，建議可持續留意與關注。