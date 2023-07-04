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Apple15歲被要求全裸試鏡「1線索」加害者身分呼之欲出

美股獨立日前小漲 美超微發文同慶、看好AI伺服器商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微電腦桃園廠。記者吳康瑋／攝影
美超微電腦桃園廠。記者吳康瑋／攝影

美國迎接獨立紀念日假期，華爾街最大股票交易所紐約證券交易所(NYSE)、那斯達克（NASDAQ）今天只有半天交易，四大主要指數收盤小幅上漲。最近頻釋利多的伺服器供應商美超微電腦（簡稱美超微，Supermicro）以254.89美元開出後，一度拉升至262.99美元，不過終場走勢收斂，收在249.2美元，下跌0.05美元、跌幅0.02%。

美國華爾街2大交易所「紐約證券交易所」和「那斯達克交易所」，則特地於美東時間3日下午1點左右（約為台灣時間4日凌晨1點）提早收盤，而美國三大指數3日走勢漲跌互見，其中，道瓊和標普500指數在平盤以下波動、那斯達克綜合指數則呈現開高走高，而美東時間4日則是美國獨立紀念日，美股則將休市一天。

近日AI狂潮席捲全球，伺服器大廠美超微及台廠廣達電腦（2382）成功搭上晶片廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所掀起的AI人工智慧狂潮，帶動市場熱度、股價走勢續強；對此，美超微今日在官網指出，身為全球領先的伺服器和存儲供應商，美超微總部則建在美國矽谷內，因此特地在獨立日（7/4）前夕，發文與大家一同歡慶佳節，並給予祝賀。

美超微指出，Supermicro已是領先全球的伺服器和存儲供應商，旗下負責新品設計、開發和製造的單位，及美超微的大部分系統，幾乎通通都是在矽谷總部開發完成，展望未來，公司將持續精進自身技術，且作為高級伺服器、存儲和網路解決方案的領先供應商，也將致力支持全國和世界各地的企業和組織的數位基礎設施需求。

美超微日前公佈2023會計年度第3季（截至今年3/31）的財報，其中，營收達12.8 億美元，年減5%、季減 29%，非依照一般公認會計原則（Non-GAAP）每股稀釋盈餘為1.63 美元，年增 5.2%、季減 50%。而創辦人梁見後則看好旗下產能及出貨持續上升，整體表現也將更穩定。

美超微電腦桃園廠。記者吳康瑋／攝影
美超微電腦桃園廠。記者吳康瑋／攝影

超微 美國 伺服器

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