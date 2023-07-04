3大退休基金 前5月賺3641億

今年以來全球金融市場震盪回穩，截至今年五月底止，我三大主要政府退休基金，包括勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金等，合計累賺三六四一點五億元，三大基金五月單月進帳四三八點七億元。

勞保基金規模為八四三七億元，收益數為四九五點二億元，收益率百分之六點六○。

勞動基金運用局表示，六月國際金融市場及台股表現皆佳，預期勞動基金整體收益數六月收益數有望再繼續回補約六百億元。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為四七四四億元，收益數二七二點一億元，收益率為百分之六點二一；退撫基金管理局表示，截至二○二三年五月止，退撫基金規模七五五二億元，收益數為四百四十點四億元，收益率為百分之六點○七。

展望未來，勞動基金運用局指出，歐美通膨仍處高原期，且短期尚無明顯下降趨勢，加上地緣政治風險、俄烏戰爭未停歇，均影響經濟景氣復甦動能及金融市場前景。

勞動基金運用局表示，五月儘管市場預期美國聯準會升息近尾聲，但受美國舉債上限持續談判，通膨仍處高檔，導致全球金融市場相對疲弱。而台股受惠ＡＩ科技升級需求，迎來新的成長動能，台灣加權股價指數五月表現為百分之六點四二，今年累計上漲百分之十七點二七，支撐了三大政府退休基金收益數持續增加主因。