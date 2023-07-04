國安基金 處分利得估百億

國安基金將於十三日召開第二季例行委員會議，市場關注國安基金有多少已實現利益；據了解，國安基金這次護盤重押台積電，加上外資六月大買台積電帶動股價大漲，因此國安基金目前雖未完全出清持股，但已實現近百億元的處分利得。

國安基金這次護盤為史上第八次進場，不只護盤期間最久，大盤指數一萬三九五○點時進場，也是最高的一次，護盤期間從二○二二年七月十三日啟動，至二○二三年四月十三日終止，共斥資五四五點○八億元。

據指出，雖然國安基金尚未全數出清這次購入的股票，但是已經賣出超過一半的持股部位。

國安基金有兩大釋股的原則，第一、平盤之下不賣股票；第二、台股大漲在接近百點，或百點以上的水準才會賣股，以免衝擊買氣打壓大盤指數。

因此，國安基金從四月獲委員會授權退場以來，大部分都是趁著道瓊、那斯達克等美股指數大漲、台積電ＡＤＲ股價大漲，帶動台股上漲之際才出脫持股。

國安基金目前的持股部位，據了解光是台積電的比重就高達六成，主要是因為台積電股價本來就不低，國安基金買入台積電的成本價最便宜也要三七○元左右。

此外，台積電占台股大盤指數的比重很高，已接近兩成水準，要達到護盤目的，就要買進一定部位的台積電股票。

美股走強帶動台股大盤指數昨日反彈站回萬七，觀察台積電股價走勢，雖已從近一年來最高價位五九四元回檔至昨日收盤價五七九元，但據了解，國安基金從五月中旬到六月中旬，趁著這段期間外資大舉進場買股之際，出脫台積電持股，大舉實現台積電賣股收入。

國安基金在四月十三日召開第一季委員會議例會，公布未實現帳面利益八十三億元，投報率約百分之十五。

若以台積電三月底每股五三○元均價來看，國安基金後續釋股價位，至少可讓出脫台積電持股的報酬率再墊高百分之十以上，這還不包括其他漲幅更大的大型龍頭權值股持股部位，尤其，國安基金也持有不少兆豐金等大型金控股票，因此雖然尚未賣完股，但目前已實現近百億元的處分利得。