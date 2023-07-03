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景順：下半年通膨可望減緩 主要已開發市場將顛簸著陸

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
資料來源：Refinitiv Datastream 和景順。（景順投信／提供）
資料來源：Refinitiv Datastream 和景順。（景順投信／提供）

為了遏制幾十年來最嚴重的通膨，西方已開發國家央行的積極緊縮貨幣政策，導致上半年歐美銀行業危機，隨著通膨自高檔逐漸趨緩，下半年該如何掌握投資方向與市場脈動？

景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭指出，根據基礎情境分析，隨著通膨持續減緩、貨幣政策緊縮接近尾聲，預期主要已開發市場經濟將邁向短暫和輕微的放緩後再復甦的「顛簸著陸」(bumpy landing)。此外，與許多主要已開發市場相比，看好中國大陸解封後經濟出現「顛簸起飛」(bumpy takeoff)，中國大陸短期展望仍正向。

以經濟週期角度來看，趙耀庭認為主要已開發市場處於週期晚期，目前成長正在減速，但服務消費仍持續擴張，尤其目前通膨正在滑落，消費者會更有餘裕消費，進而降低成長減速風險。整體來說，通膨減緩趨勢可望進一步提振整體經濟與市場環境。

已開發市場以美國為例，趙耀庭認為隨著政策制定者實現顛簸著陸，預計今年下半年可能會出現一些疲軟，但經濟活動仍將保持韌性，隨著時序進入2024年，預期經濟成長前景將隨著復甦更加明確。至於歐元區和英國則可能會遵循與美國類似的模式，但時間較為落後。

相較於已開發市場，中國大陸除了處於經濟週期的初期外，解封帶動了中國大陸經濟顯著復甦成長，以服務業活動回溫最明顯，只是全球成長放緩造成工業生產和出口疲軟，因此復甦速度不如預期。

趙耀庭表示，儘管如此，中國大陸仍然是一個亮點，通膨穩定且貨幣政策維持寬鬆，下半年可望加速成長，只是中國大陸 2023 年後的成長前景較難以確定，政策官員必須制定政策來重振不動產市場，並抵銷不利的人口結構。

短期而言，經濟動能可能更為重要，中國大陸央行 (中國人民銀行) 近年採取寬鬆政策，同時聯準會積極緊縮，結果之一就是中美兩國的貨幣供給成長走勢將出現顯著分歧，這代表中國大陸經濟與獲利 動能更出色，若以貨幣情勢當作未來經濟表現指標，則中國大陸已蓄勢待發，預期中國人民銀行將在2023年剩餘時間內維持寬鬆政策。

展望下半年，在顛簸著陸的基礎情境下，股票佈局方面相對偏好中國大陸以及成長股與品質股(尤其是科技、消費性產品和服務)；在固定收益佈局上，防禦性資產類別如高品質公司債具備誘人的投資機會。

整體而言，趙耀庭認為目前各經濟體正處於政策高峰期，通膨減緩是現在進行式，全球經濟短暫的放緩正在發生，只是市場可能很快就會忘記這段插曲，並開始反映未來的經濟復甦，然地緣政治仍舊會是揮之不去的潛在風險，仍需保持警惕並密切留意經濟數據。

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