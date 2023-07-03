農業金庫2023年獎學金申請人數 創新高
為培養農業金融人才，照顧農家子弟和經濟弱勢家庭學生，履行企業社會責任，全國農業金庫2018年起建立獎學金制度，今年是第五年，6月15日公布錄取名單，有10名優秀學生上榜。今年的申請人數119人，錄取率8.4%，申請人數和錄取率均突破開辦以來的紀錄。
今年獎學金的申請，來自各公私立(科技)大學院校農林漁牧、自然資源、生物科技、商學管理、資訊、永續發展等相關系所或學程的學生，踴躍提交申請文件參與評選。
錄取學生每月可領取新臺幣5,000元，期間是2023年9月至2024年6月，十個月，總計50,000元。評審過程，全國農業金庫特別關注農家子弟和經濟弱勢家庭的學生，期能充分發揮獎學金的效益。
農業金庫董事長吳明敏表示，獎學金申請學生眾多，因名額有限，有遺珠之憾，期盼獲獎學生能認真向學，未來在農業金融相關領域有所成就，回饋國家社會。
農業金庫非常重視ESG議題，今年為了慶祝成立18週年，除了舉辦有安全驗證農漁產品展示、與企業合辦愛心捐血之外，也將於7月間和青年農民攜手推動邁向「2050淨零排放」目標的倡議活動，呼應蔡英文總統的宣示；10月間舉辦淨灘活動。
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