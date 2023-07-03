人力銀行43.9萬筆免經驗工作，新鮮人求職勝利方程式出爐

1111人力銀行的資料庫有67.8萬筆工作機會數，比今年第一季增加了6%，其中對新鮮人友善「無經驗可」的工作機會數高達43.9萬筆，在面試時有那些是可能影響印象分數，或是減少錄取機會的負評，新鮮人可以先自我檢視一番。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，面試的過程中第一印象非常重要，準時抵達、服儀整齊，都會讓主管感受到求職者對工作的重視，特別要提醒，面試時最好多準備一份書面的履歷及作品，在等待時間可以翻閱履歷、作品，為面試暖身，不要只顧著滑手機、打發時間，錯失讓面試官主管留下好印象的機會。而在面試內容的準備，除了先了解企業、職務等基本概念，建議同時準備中英文自我介紹、相關作品，並在面試前以口說的方式充分練習，減少面試當下因為緊張而失常的狀況。

陳尹柔指出，過去的工作經驗代表求職者所擁有的技能和經驗，人資可以透過求職者過去的職位，了解他們是否擁有當前職位需求的相關能力，而轉職頻率則反映求職者在職場上的穩定性，如果一位求職者在短時間內多次轉職，可能意味對工作不滿意或缺乏忍耐力，為新職位的穩定性投下變數，因此成為人資判斷求職者是否適任的重要標準。

此外待業超過半年，也容易讓人資打退堂鼓，除了擔心求職者對工作的熱情，半年的空窗期也意味著與最新的技術與產業趨勢脫鉤，因此待業期較長的求職者，最好充分說明待業的原因以及待業期間自我提升的成果。

陳尹柔表示，安排一場面試需要會同不同單位的主管敲定時間，爽約不來、遲到、臨時改期等行為，會影響多個部門的工作排程，對人資造成莫大的困擾，很有可能失去第一輪的面試機會；態度不佳、對面試職務一無所知，則直接影響面試表現，會被面試主管給予負評。

而不同產業的招募文化也不近相同，服務業重視實作，不少餐飲業把面試現場設在門店，讓求職者直接體驗現場服務，資訊科技業因為企業規模大專業分工細膩，因此面試關卡層級也更多，部分企業會有現場發揮的白板題，考驗求職者的實力，至於媒體出版業需求寫作能力，多採用作品、筆試作為進用人才的篩選方式。

1111人力銀行同時建立「新鮮人就業博覽會」專屬網站(https://event.1111.com.tw/event22/22campus/)，以熱門產業類別區分，網羅最完整的職缺訊息，以及求職必修課程，提供新鮮人做好求職準備，因為正逢畢業季對於沒有工作經驗或有意轉換不同領域的求職者來說，機會更多。