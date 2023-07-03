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王醒之批：政策霸凌 為大選清戰場

聯合報／ 記者邱瑞杰胡瑞玲林海／連線報導
陳揆指四接「以氣換油」改善空汙，王醒之：愚民式偽善。記者游明煌／攝影
陳揆指四接「以氣換油」改善空汙，王醒之：愚民式偽善。記者游明煌／攝影

環保署宣布七日續審四接環評，基隆護海公投領銜提案人王醒之說，環保署是為了在大選白熱化前「清理戰場」、強渡關山，避免綠營因「能源題」糾纏慘敗，自甘墮落從黑手變打手，毫不遮掩護航掃除障礙，球員兼裁判，他請民眾今自主前往環保署，見證「政策霸凌」可以粗暴到什麼地步。

環保署六月卅日表示，七月七日舉行的環評會議屬延續會議，上次會議登記發言的民眾已超過廿人，且場地小，不再開放新登記發言，民眾則可利用直播旁聽。基隆市府發言人余治明昨表示，市長謝國樑會出席會議，向中央明確表達對於海洋生態永續發展的決心。

「一個人有可能憤怒到咬斷牙齒嗎？」王醒之說，五月廿五日會議中斷後，環保署透過各種關係與管道「社會溝通」，實為憑藉行政權施壓與欺騙。

王醒之質疑，環保署違反環評法與環評作業規範，完全不顧程序違法；刻意引用錯誤資料，忽略環評書件錯誤百出；無視基市府撤銷同意函，也不理會市民反彈，決意犧牲基隆港營運安全。面對質疑，環保署不但未求台電補件，還執意續審，不開放旁聽，懼怕民意到這種地步，成了不折不扣的「環保鼠」。

台電昨天表示，四接興建方案的填地面積已縮減，填海造地的面積減至十四點五公頃，大海扇及潛堤區珊瑚皆完整保留，讓基隆可發展新的生態旅遊景點，期待國人能支持四接興建方案。

環保署 環評 基隆港

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