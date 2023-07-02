年改效應？疫情影響？ 我公務人員平均年齡拉高至43.6歲

根據銓敘部統計指出，2021年底全國公務人員平均年齡為43.6歲，較2020年底略增0.41歲。銓敘部分析，受新冠疫情影響、延緩公務人員考試分發報到期程，致2021年底全國公務人員人數因而下降，併同造成2021年底平均年齡及平均年資略增。

統計顯示，2021年底全國公務人員人數為36萬3,197人，較2020年底減少3,297人、年減0.90%；近10年平均年增率為0.56%。2021年底全國公務人員平均年齡為43.6歲，較2020年底略增0.41歲。

外界對於公務人員平均年齡拉高至43.6歲，解讀為少子化嚴重、或是年改延後退休等因素。銓敘部解釋，2021年底公務員人數減少的主因為COVID-19疫情影響，延緩相關考試分發報到期程，導致新進人員延後到2022年完成增補，致2021年底全國公務人員人數因而下降，併同造成2021年底平均年齡及平均年資略增。

年齡結構，全國公務人員仍以30至59歲為主，各年齡組占比均超過二成五（40至49歲者占28.10%，50至59歲者占27.64%，30至39歲者占25.60%），合占81.34%，較2020年底略增0.47個百分點。

2021年底全國公務人員具大專以上教育程度者占93.36%，其中碩博士占26.07%，分別較上年底增加0.40及0.72個百分點。與我國20歲至64歲各年齡組人口之教育程度比較結果，相對較高。