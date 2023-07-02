營造業開放移工 8月上路

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

內政部最近發布「營造工作申請引進移工之雇主資格認定作業要點」，部長林右昌表示，自今年8月1日起「有條件」定額開放營造業者申請移工，首波開放8,000個名額，並視申請情況增加至1.5萬名。預估約1,900家營造業者可受惠。

林右昌指出，有關申請「營造工作申請引進移工之雇主資格認定作業要點」，業者必須是綜合營造業、專業營造業及土木包工業等類別，並須符合三年內平均每年承攬工程達法定資本額10倍，且申請時須承攬在建工程，同時須聘僱一定人數本國勞工，方可向內政部營建署提出雇主資格認定申請，經審查及取得認定函後，再向勞動部申請辦理招募，預估約有1,900家營造業者可受惠。

林右昌說明，現行營造移工僅限專案申請，如公共工程建造經費達1億以上，或是民間工程如都更、危老等具公益性案件經費達2億以上，方可提出申請。

由於近年人力結構朝向少子化及老年化，各行各業皆面臨缺工問題，營造業也不例外。

林右昌強調，這次是「有條件」開放，欲聘僱移工的綜合營造業及專業營造業，必須符合聘僱本國勞工總人數達10人以上、土木包工業達五人以上等條件。

移工 林右昌 內政部

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