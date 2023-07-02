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長線AI、新科技挹注出口動能
財政部七日將公布最新出口統計，按季節走勢推估，六月出口約介於三百五十二億至三百六十三億美元間，年減百分之十四至百分之十六點五，將是連十黑，預計要到第四季才會回歸正成長。
財政部認為，截至五月出口雖連九黑，但減幅未再擴大，預估出口快則九月、慢則十一月有望轉正，且根據主計總處預測，第二季出口就會重新站回千億美元水準、第四季回歸正成長。
展望未來，財政部表示，高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧（AI）等新興科技應用與數位轉型商機持續發酵，以及終端產品晶片含量提高，均有利挹注台灣出口動能。
不過，全球經濟在通膨、升息、俄烏戰事僵持等因素阻礙下，成長力道明顯受限，加上美中科技戰增添不確定性，皆為台灣外貿情勢帶來相當壓力，財政部官員提醒，仍待密切關注後續發展。
財政部上月公布五月出口年減百分之十四點一，主要受外銷產品價格下滑、通膨及升息效應限縮終端需求、存貨水位較高、比較基期偏高等四大因素影響。
從各出口貨品分析，五月受到消費性電子市況無明顯起色影響，庫存去化比預期緩慢，僅資通與視聽產品維持正成長，電子零組件仍呈負成長。不過，財政部認為，電子零組件出口表現「不用太悲觀」，要回到正成長軌道，也許就是兩、三個月間的事。
另外，面板產業景氣回穩、價格止跌，光學器材出口減幅收斂。傳產貨類則普遍受國際原油行情下滑牽制、需求不足影響，仍舊一片慘澹。
從出口市場觀察，前五月區域出現明顯消長，對陸、港占比降至近廿年同期新低，對美、日出口占比則升至廿年來同期最高。
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