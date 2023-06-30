風睿能源「海盛風電」 確定遞交風場行政契約

離岸風電第三階段第一期今（30）日簽約截止，繼哥本哈根基礎建設基金（CIP）上午率先確定簽約。風睿能源（SRE）下午也宣布，已向經濟部能源局正式遞交旗下「海盛風電（Formosa 4）」之行政契約簽署文件，以此落實對台灣離岸風電發展的承諾，以及加速亞太區域能源轉型的決心。

風睿能源指出，針對即將啟動的離岸風電第三階段區塊開發第二輪競標，開發團隊除表示將持續參與、不會缺席之外，亦期待離岸風電政策於展現延續性和穩定性之際，能盱衡國內外政經局勢的變化，在相關法規上有所因應，適時做出調整，以促進產業健全與蓬勃發展。

風睿能源董事長林雍堯表示，海盛風電遞交行政契約，是專案重要里程碑，團隊接下來將專注於專案融資與建置工程的籌備，達成風場如質如期完成建置。

他接著說，台灣離岸風電歷經十年發展，於今年迎來全球離岸風電需求大爆發，這代表未來幾年將是資金、產能與安裝能量競逐的高峰，在此大環境下，作為根基於台灣的國際風電開發團隊，我們始終以推動整體離岸風電穩步遞進、為RE100的國內供應鏈提供進入國際市場的綠電為使命。

繼順利交付「海洋風電」、「海能風電」後，由風睿能源主導的「海盛風電（Formosa 4）」場址位於苗栗通霄外海，於2022年底離岸風電第三階段區塊開發階段選商過程中順利獲配容量；鄰近的「海碩風電（Formosa 5）」亦在持續開發，為首個通過環評審查程序之浮動式風場。