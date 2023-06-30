台美貿易倡議首批協定惹議 經貿辦：審議方式遵照立院

台美21世紀貿易倡議首批協定簽署過後，是否要通過立法院審查引發外界討論，行政院經貿談判辦公室表示，首批協定所有程序皆依法辦理，未來依規定送請立法院查照後，審議方式將遵照立法院決議辦理。

行政院會昨天通過台美21世紀貿易倡議首批協定，依條約締結法第12條規範，原先應送請立法院查照，及函請總統府秘書長查照轉呈總統。對此，行政院長陳建仁今天上午表示，台美21世紀貿易倡議實際上是一個行政協定，在整個談判的過程當中都是公開透明，也尊重立法院的職權行使，希望這個倡議能夠儘早完成所有的程序。

經貿辦表示，有媒體報導行政院對台美21世紀貿易倡議首批協定態度轉向，但行政院的立場始終一致，除談判過程完全公開透明外，所有程序也都依照條約締結法規定辦理。

經貿辦說，未來依規定送請立法院查照後，審議方式將遵照立法院決議辦理。