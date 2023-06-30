生成式AI恐將顛覆社會 工研院提4面向探討

生成式AI面世以來已經引起全球關注，卻也引起對科技及社會亂象的擔憂，工研院提出4面向探討，分為產業影響與機會、產業技術、社會影響與法制、人才培育，都會有不同挑戰與機遇，認為台灣應該要抓緊機會，藉機達成產業轉型與創新發展，鞏固台灣在全球AI科技的競爭力。

經濟部3年前成立人工智慧晶片聯盟，目前已有超過151家會員，並發表關鍵IP技術等多項成果。經濟部也因應數位轉型人才需求，全面推動AI人才培育計畫，預期生成式AI將帶動新一波生產力革命。

工研院今舉辦生成式AI論壇，工研院長劉文雄表示，生成式人工智慧浪潮來襲，對台灣產業是巨大挑戰，更是難得的機遇。工研院AI策略長余孝先認為，台灣有好的工程師，如何持續培養其眼光與見識，能洞見新科技的價值與挑戰是最有挑戰與價值的策略。

產業影響與機會方面，工研院產科國際所長林昭憲認為，2025年將超過30%的新藥研發和材料將使用生成 AI 來完成，未來在金融行業的企業風險投資方面也擁有較高的發展機會。生成式AI可能取代某些工作，但同樣也會讓某些工作更有效率。

在產業技術方面，中研院資訊所長廖弘源未來的AI將有高效、智慧和自然的人機交互體驗，並提升多媒體資料的管理和分析能力。工研院資通所技術長郭景明分析，目前在語言及程式的生成式AI應用，有較明確的模型參數數量及對應訓練資料多寡共識，工研院持續進行研發並與業界密切合作，帶領產業界以最少成本投入生成式AI的開發與布署。

社會影響與法制方面，工研院法務長王鵬瑜認為，生成式AI仍處未成熟技術，應用上需制訂具有系統觀、跨技術別的治理規範，作為各行各業的基本準則，建議企業可於內部成立專案小組，或透過外部科研機構場域及專業人才，充分驗證生成式AI在行業的應用優劣勢。

人才培育方面，工研院產業學院執行長周怡君認為，AI改變了工作需求，企業找不到相應人才與員工技能將是問題，應培育員工適應生成式AI的能力。台大電機系教授葉丙成則提出生成式AI可應用於教育領域與企業培訓，生成教學材料、練習題和自動化評估。