影／台灣首艘風電施工船「環海翡翠輪」今交船 鄭文燦：生財工具

造價上百億元、台灣首艘風電施工船「環海翡翠輪」，歷經3年打造在今天舉辦交船典禮，由經濟部長王美花正式命名及擲瓶祝福。行政院副院長鄭文燦說，環海翡翠輪雖投入較多資本，但會成為會賺錢的生財工具。台船董事長董事長鄭文隆說，環海翡翠輪將在7月中旬離開碼頭，前往彰化外海的中能風場工作，開啟國人自建海工船本土施工新頁。

行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花等人今天蒞臨交船典禮。鄭文燦說，船公司所建造的環海翡翠輪，是跟比利時的DEME Offshore海事工程集團合作，為臺灣發展離岸風電的里程碑，不只提升台船造船的技術，也可累積海事工程的營運經驗，無論是在水下基礎施工，或者是海纜布線都會有很大的突破。

鄭文燦說，特別是歐洲各國大力投入風電產業，海事工程的船隻非常缺乏之際，臺灣的第一個風場，中鋼的中能風場就要用環海翡翠號來施工，希望未來臺灣的離岸風電能夠建立一個產業鏈。

鄭文燦說，雖然第一艘環海事工作船建造時，遇到疫情及缺工的挑戰，投入較多的資本，但未來，環海翡翠輪將會成為生財工具，預估可回本賺錢，而且環海風電工程公司台船的股份佔比還略高於比利時的DEME Offshore海事集團，台船環海風電工程公司，將會成為臺灣發展海事工程的重要範例。

王美花說，最近俄烏戰爭，歐洲國家甚至美國都在重新發展離岸風電，像這樣大型的海事工程船在國際是非常缺的，環海翡翠輪留在國內執行離岸風電，是非常重要，因為現在的風電機組越來越大型，所以需要用這種4000噸級的海事工程船來執行相關水下基礎工作。

鄭文隆說，早在2017年，配合台灣政府推動離岸風電政策，台灣民間發起了離岸風電海事工程聯盟，當時叫做M-Team，台船參加了，並承諾將努力推動離岸風電供應鏈本土化。

鄭文隆表示，2019年2月，台船與全球海工巨擘比利時DEME Offshore公司，合資成立台船環海風電工程公司，也是目前台灣第一家可承攬離岸風電大型統包工程的本土公司，之後台船環海先後承接了中能風場與海龍風場的運輸及安裝施工合約。

鄭文隆說，為確切建立海事工程本土的能量，台船環海公司2020年6月下訂單，委由台船建造環海翡翠輪（Green Jade），這艘船的施工能量，算是全球第二大型，亞洲最大，當然也是台灣首艘的風電施工船。

鄭文隆透露，早在簽署合約時，為了雙方容易溝通及宣誓意義，台船先預取了船名為環海翡翠，靈感來自綠色能源及台灣第一高山玉山，名字已經叫了3年，但在今天的交船典禮上，還是依照傳統，請經濟部部長王美花給予正式命名及擲瓶祝福。

鄭文隆說，環海翡翠輪是在海上吊掛施工，船上的46個水艙中配置了12台平衡泵，來控制施工所需的平衡。同時也安裝了最精密的DP3動態定位系統。未來將可執行台灣周遭風場所需的水下基樁、管架式水下基礎、單樁式水下基礎等相關風機組件之運輸與安裝工作。

除了施工能力強以外，環海翡翠輪也是一艘很注重環保的海工船，採用柴油與天然氣雙燃料引擎，目前將先以海運輕柴油為主要燃料，並符合低硫氧化物排氣標準，目前國家標準為0.5%，環海翡翠輪已達0.1%，未來若採用LNG，甚至可達零排放的境界。

鄭文隆表示，環海翡翠輪從簽約到今天大約３年，台船公司參考了過去的設計，精進了吊掛系統的設計，在施工期間，由於恰巧遭遇了物料設備費用高漲、新冠疫情肆虐、人工短缺、俄烏戰爭導致的各方面影響，讓台船公司的經營層及工程師們，因第一次建造此海工船而吃盡苦頭，但還是把這艘台船自建廠以來造價最高、工項最多、技術難度非常高，施工規範非常特別的船完成了。

環海翡翠輪小檔案 全長：216.5公尺， 寬：49公尺 高度：16.8公尺 載貨面積：8200平方公尺，相當於1.3座足球場 甲板強度：每平方公尺可荷重20噸，是台船的碼頭荷重強度的10倍，載重可達6萬餘噸 特點：船上安裝一可360度旋轉的大型海工專用吊車，最大的吊裝能力可達4000噸，吊桿最大舉升高度為165公尺。