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影／「環海翡翠輪」命名下水 台灣海事工程邁新紀元

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，主要將作為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，主要將作為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。記者劉學聖／攝影

台灣首艘全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」（Green Jade），今天在台灣國際造船公司舉行命名下水典禮，典禮由行政院副院長鄭文燦，台船公司董事長鄭文隆、經濟部王美花部長以及中能離岸風場、海龍離岸風場等風場開發商及相關廠商到場觀禮，台船表示這艘「環海翡翠輪」由國人自行設計與建造，不僅是台灣第一艘，也是目前唯一的海上浮吊船、全球第二大型的浮吊船，也是台船有史以來造價最高的商用船舶，將是證明台灣能自建風場的重要指標。

台船幫子公司台船環海承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工。「環海翡翠輪」全長 216.5 公尺、寬 49 公尺、深度 16.8 公尺，載貨面積 8,200 平方公尺，相當於 1.3 座足球場，可載貨物重最多達 6 萬噸，造價超過百億元，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，主要搭載水下基樁、管架式水下基礎、單樁式水下基礎及相關風機組件到外海施工。4,000 噸的海上吊重能力相當於一次拉起 3,000 部汽車，並吊升到 30 層樓高度，加上吊桿最高為 165 公尺，對於首次興建大型海事工程船的台船而言充滿挑戰，主要將作為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。

經濟部長王美花表示希望環海翡翠輪如期提供中能及海龍的風場需求，未來還有非常多案場需要她上場，以打造良好的產業生態循環。

台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，主要將作為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，主要將作為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，經濟部長王美花（左），台船董事長鄭文隆（右）出席交船儀式。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，經濟部長王美花（左），台船董事長鄭文隆（右）出席交船儀式。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，台船董事長鄭文隆出席交船儀式。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，台船董事長鄭文隆出席交船儀式。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，行政院副院長鄭文燦出席交船儀式。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，行政院副院長鄭文燦出席交船儀式。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，經濟部長王美花（左起），行政院副院長鄭文燦，台船董事長鄭文隆出席交船儀式。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，經濟部長王美花（左起），行政院副院長鄭文燦，台船董事長鄭文隆出席交船儀式。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，主要將作為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，主要將作為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，光是吊頭就重達200公噸。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，光是吊頭就重達200公噸。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，主要將作為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，主要將作為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機之運輸與安裝作業。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，光是吊頭就重達200公噸。記者劉學聖／攝影
台船承造的海事工程船「環海翡翠輪」，歷時逾3年打造終於完工，船上最醒目的就是安裝可 360 度迴旋的 4,000 噸吊車，光是吊頭就重達200公噸。記者劉學聖／攝影

台船 經濟部

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