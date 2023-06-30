中華電信Q3擬定未來加薪計畫 加薪幅度將優於公務員

中華電信董事長郭水義今（30）日指出，過去6年來，中華電信有4次加薪，而今年他接任董事長之後，也會持續照顧員工權益和福利，他承諾，今年中華電信將會研擬未來加薪計畫，且加薪幅度將優於公務員，預計第三季開始討論。

中華電信今日舉行27周年績優人員表揚大會，副總統賴清德、交通部長王國材均出席頒獎典禮。

中華電信從1996年進入民營化時代，至今已27年，中華電信ADR（美國存託憑證）也在20年前成功赴美掛牌；郭水義說，時任民進黨立院總召的賴清德幫了大忙，協助中華電信在美掛牌，這也讓中華電信順利完成民營化。

郭水義指出，中華電信近幾年積極吸引人才加入，未來也會培育電信人才，加速資通產業發展，希望帶動各行各業成長；未來，中華電信將朝永續發展為基礎的國際標竿企業、數位生態系統賦能者的領導品牌、超越兆元市值的頂尖企業等三大願景邁進。

賴清德致詞時回憶，20年前，中華電信申請到美國紐約證交所上市，當時，他擔任執政黨立院黨團幹事長，請黨團同仁協助中華電信民營化法制作業程序，後來，他也被行政院賦予重責大任，代表黨團跟中華電信工會成員進行座談，工會成員雖也曾上街頭抗議，但最後他們為了公司長遠利益，放下個人堅持，才讓公司順利民營化。

賴清德指出，不管是過去的國營化公司，還是如今的民營化、國際化公司，中華電信都是一家具有未來性的公司，尤其，5G應用時代已經來臨，希望中華電信能協助國內產業和中小企業順利數位轉型，做到區域數位平權、民眾數位平權、企業數位平權、產業數位平權等目標，讓台灣在國際上更有競爭力。