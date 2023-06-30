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台美倡議是否要送立院審查 陳建仁回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台美21世紀貿易倡議首批協定簽署過後，美方需要經過國會審查，我國卻不需要，對此，行政院長陳建仁今（30）日表示，台美21世紀貿易倡議實際上是一個行政協定，在整個談判的過程當中都是公開透明，也尊重立法院的職權行使，希望這個倡議能夠儘早完成所有的程序。

陳建仁今日出席「新法迎馨 引領馨生」犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動時被問及，台美21世紀貿易倡議，美方須經國會審查，行政院是否也轉變態度，將查照改送立院審查。

陳建仁表示，台美21世紀貿易倡議實際上是一個行政的協定，在整個談判的過程當中都是公開透明，相關的單位也在不同的時間跟各界說明我們談判的經過，而且也在簽約之前公布相關的談判全文、倡議的全文，所以在整個過程是公開透明，也尊重立法院的職權行使，希望這個倡議能夠儘早完成所有的程序。

陳建仁 立法院 人權

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