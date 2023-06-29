環保署預告碳交易子法 三大亮點一次看

環保署今（29）日預告碳交易子法之一的「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，共三大亮點，包含碳權認定接軌國際、提供官方版減碳方法、降低申請門檻，希望鼓勵企業參與，強化減量誘因。

自願減量專案管理辦法主要規範碳權如何取得、認證、申請方式等，未來上路後，企業或各級政府將可據此提出申請，並依專案執行、取得碳權，未來可進入碳權交易所買賣。辦法自今日起預告30日，預計7月底前完成訂定。

環保署表示，過去在溫管法架構下就已建立「抵換專案」，截至目前還有約1,700萬噸碳權尚未用於環評抵換；溫管法修法成為氣候變遷因應法後，抵換專案轉軌成自願減量專案，環保署檢視過去執行經驗精進相關作法，有三大亮點。

首先，碳權認定符合國際規範，確保淨零轉型。環保署指出，自願減量專案參考國際，強調減碳成效應符合可量測、可驗證、可報告原則，且應具外加性、保守性、永久性、避免產生危害、避免重複計算。

其次，未來環保署會在指定平台公布「官方版」減碳方法，以及相對應確證、查證方式，企業或各級政府可直接採用這些經過審定的方法申請碳權專案，免自提新方案，降低申請負擔。

而隨著減碳技術發展，企業若想提出新方法，環保署也簡化申請審核程序，提升審查效率。

官員補充，環保署現行做法是聯合國清潔發展機制（CDM）的數百種減碳方式皆公布在網路上，對有意申請碳權的企業而言眼花撩亂，未來將統整至約7、80種，包含節電、再生能源等官方版方法。

第三則是降低申請門檻、擴大參與。環保署表示，既有的抵換專案在申請註冊時，無論專案類型或大小都須經過查驗機構確證，未來的自願減量專案則增加簡化機制，像是燈具、空調汰換這類計算方式單純、技術成熟的減量方法，可免除確證程序；另外規模較小者還可免除環境衝擊分析等程序。

此外，辦法也規定，環保署審查期間為六個月，未能完成可再延六個月，換言之，不含補正資料期間，企業申請結果最慢在一年內會出爐。

碳交易主要有兩大子法，除今日預告的自願減量辦法，另有碳權移轉、交易或拍賣管理辦法，環保署預計在今年11月底前預告，12月底前完成訂定。