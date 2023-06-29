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中科二林、虎尾園區招商 瞄準綠能供應鏈

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

配合綠色能源發展趨勢，中科管理局二林園區、虎尾園區招商，轉向綠能供應鏈招手，中科管理局青表示，歡迎綠色能源或再生能源產業之技術研發、設備製造、關鍵零組件供應等上下游供應鏈廠商進駐園區，以發展綠能產業聚落。

中科管理局今(29)日與財團法人塑膠工業技術發展中心、精密機械研究發展中心於台中福華飯店合辦「綠能產業發展座談暨中科招商投資說明會」，由中科管理局長許茂新主持，經濟部工業局金屬機電組長郭肇中簡報綠能及離岸風電產業發展現況與未來推動概況，同時邀請綠能產業相關業者共同參與座談及意見交流，會中亦針對如何進駐中科園區詳細介紹，協助廠商進駐園區以加速發展地方經濟。

許茂新表示，台灣刻正推動2050淨零碳排政策，其中綠能和再生能源產業為不可或缺的一環，尤其台灣絕大部分能源皆仰賴進口，未來綠能相關產業的發展就顯得格外重要。中科各園區因位於台灣中部具有地理及交通上的優勢，其中二林園區規劃朝多元發展之目標前進，包含綠色能源、循環經濟、農業生技及農業機械等產業皆是合適的進駐對象。

中科管理局表示，二林園區擁有大面積土地之可供建廠，土地租金僅9.34元/㎡，可大幅減少廠商建廠之土地成本負擔，另公共建設及周邊交通建設仍不斷的優化及建設中，中科將持續打造其成為優質服務的園區。

此外，中科所屬虎尾園區的標準廠房已於本(2023)年3月完工啟用，可提供100坪、200坪、300坪等空間，適合中小型企業規模廠商投資進駐，虎尾園區具有完整的公共設施且鄰近高鐵雲林站，已是發展成熟之科技園區。

中科管理局表示，目前疫情逐漸趨緩，景氣持續回溫，各項投資效益後續看漲，中科可提供合適之土地或廠房予廠商進行投資擴廠。截至今(2023)年6月止，中科園區已核准236家廠商，投資金額累計超過2.4兆元，除持續引進半導體、光電、精密機械、生物技術、電腦周邊等高科技產業進駐中科外，亦歡迎綠色能源或再生能源產業之技術研發、設備製造、關鍵零組件供應等上下游供應鏈廠商進駐園區，以發展綠能產業聚落、推動園區及地方經濟發展。

中科 綠能

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