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300億租金補貼舊戶自動帶入免申請 新戶線上申請超方便

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
圖／內政部營建署提供
圖／內政部營建署提供

內政部營建署將在今年7月3日上午9時起，再次開放受理300億元中央擴大租金補貼，在今年5月仍有撥付租金補貼紀錄的111年度舊戶免再次申請，營建署會主動將資料帶入申請，經審查通過並核發通知函後，受補貼者只要等到111年度補貼期限屆滿，將接續核發次年度租金補貼。

舊戶免申請 審查合格續補貼

營建署表示，租金補貼2.0將自動帶入舊戶申辦資料，不必再次提出申請，並且在今年6月26日透過簡訊提醒舊戶民眾，租約異動或新增資料可就近提供租屋地縣市政府，以保障舊戶後續新年度審查核撥作業，111年度舊戶可透過營建署「300億元中央擴大租金補貼線上申請作業網站」(https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline/house300e/)查詢辦理進度。

新戶線上申請超推薦、郵寄地方政府也可以

營建署提醒，本次租金補貼受理申請期間自今年7月3日上午9時至2024年12月31日下午5時止，採隨到隨辦方式辦理，未曾申請過租金補貼的新戶，於完成租賃契約簽約即可提出申請。

透過線上申請網站申請者，只要在網站上填寫資料、上傳相關文件即可完成申請；不方便使用線上申請者，可以就近向地方政府索取申請書，確實填寫資料並檢附租約、存摺影本及其他證明文件，掛號郵寄至租屋地直轄市、縣市政府。如欲進一步瞭解租金補貼相關資訊，可於每周一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線02-77298003，或至「300億元中央擴大租金補貼專區」（https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx）查詢。

租金補貼 租屋

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