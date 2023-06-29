300億租金補貼舊戶自動帶入免申請 新戶線上申請超方便

近期以錢櫃企業法人代表角逐台開董事的練台生，雖僅在改選中搶到一席，結果不盡理想，但錢櫃KTV搶攻疫後商機卻大有斬獲，不論營收與股價都扶搖直上。錢櫃董事長練台生接受聯合報數位版採訪，他直言，錢櫃與好樂迪合併一直都是他的夢，等他的官司落幕後有望重啟；另外他也積極打造餐飲事業，要讓錢櫃從別人眼中的「酒後第二攤」，成為「大家聚餐的第一攤」。

2023-06-29 09:00