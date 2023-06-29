台灣5000大企業營收創新高 CRIF：應布局「5個固本」

根據CRIF中華徵信所最新出版的「台灣大型企業排名TOP5000」結果顯示，儘管2022年在外有高通膨、美國升息、俄烏戰爭及中國大陸疫情封城多重利空影響，使全球經濟放緩、工業需求減少、國際客戶調整庫存；內有疫情大爆發及「防疫保單」之亂的情況下，台灣5000大企業倚靠前3季業績表現出色，營收總額達43兆1,552億元，連續兩年創下歷史新高。稅後純益總額僅為4兆3,611億元，較2021年大幅衰退21.54％，也仍然是歷史次高。不過CRIF也指出，面對淺碟經濟的特質以及地緣經濟的轉變，台灣產業需要進行五個「固本」布局，以保有既有優勢並持續擴展。

CRIF表示，台灣應做好兩個「七三」布局配置。第一個「七三」布局，是指因應區域經濟需求，70％產能可以規劃設在海外，但是30％關鍵產能必須保留在台灣。也不要讓台灣以外任何單一國家產能超過總產能的30％，避免產能過於集中，成為不可預測的風險。第二個「七三」布局，是指研發能量最多30％放在海外，70％研發能量須留在台灣。特別是高階產品的研發應竭盡可能地留在台灣，核心技術也不應移轉給任何國家，以確保台灣在全球供應鏈的技術地位無可取代。

其次，布局供應鏈的深度，加速捨棄低毛利產品，專攻高毛利產品，並持續向上游發展，在供應鏈價值鏈中找到最有價值位置，爭取不可取代地位；此外，在沒有天然資源得先天劣勢下，不能只押寶在電子科技業，因此，除了頂尖AI應用科技之外，在農業科技、環境生態科技和新能源與儲能科技方面，台灣必須急起直追進行布局。

第四，台灣自1990年以來在中國大陸深耕超過30年，截至2021年台灣接單海外生產比重高達51.6％，其中中國大陸生產就占42.4％。雖然2021年生產比重已下降至42.4％，但是整體海外生產仍有超過82％的比重是由中國大陸生產，因此台灣產業應該有序做好降低中國大陸生產的準備，並在最短時間內將中國大陸的生產比重由目前的42.4％降低至30％以下，如果以每年降低3個百分點為目標，2026年中國大陸生產占台灣整體海外生產比重應該要低於3成。

最後是集中資源，聯手產官學投入未來科技的先期研發布局。台灣產業的研發能量相當分散，即使個別公司投入大量的研發資源，但仍然只著重在本身所處的產業，沒辦法在未來科技的廣度和深度扎根，因此惟有產官學集中資源、鎖定目標合力研發，才能夠快速地在未來科技上建立台灣在國際的根基。

CRIF認為，台灣經濟的未來希望，將建立在強大的全球經濟連結，從這個角度思考，絕不是寄託於某一個產業或某一個企業身上，而是連結台灣本土資源至全球供應鏈，使台灣成為那一顆若鬆動就會使整個產業全盤瓦解的關鍵螺絲。