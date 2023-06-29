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內政部：租金補貼是持續政策 以弱勢戶為主要照顧對象

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
中央今年300億擴大租金補貼將於7月3日開辦。本報資料照片
中央今年300億擴大租金補貼將於7月3日開辦。本報資料照片

營建署表示，有關媒體報導「年輕人加權比重大於弱勢 民團搖頭：本末倒置」，營建署指出目前300億元中央擴大租金補貼核准27.8萬戶，其中屬於住宅法第四條的社會經濟弱勢戶，有13.2萬戶，佔47.5%，青年家戶則佔全體28.1%，補貼對象以最需要協助的弱勢家戶為主，但也擴大青年協助範圍，包含年齡降低與金額加成。

租金補貼戶數持續增加，是為了更全面照顧租屋家戶與青年，行政院已宣示本政策將持續推動，展現政府對建構居住安定體系的決心，絕非報導所稱選舉之考量。112年度將於7月3日上午9點再次開放申請，歡迎有租屋居住需求的民眾，踴躍提出申請。如有申請相關問題，也可在每週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線02-77298003，請多加利用。

租金補貼 租屋

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