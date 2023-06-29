內政部：租金補貼是持續政策 以弱勢戶為主要照顧對象

雖然央行升息、信用管制，平均地權條例將上路，但中信房屋第二季網路調查結果顯示，僅有11.5%的受訪者認為房價將下跌，相比上季減少21個百分比，有近九成民眾認為房價將持平或上漲，看跌心態逐漸消退。

2023-06-29 08:54