高齡失業…日本享職訓津貼 發一次性求職金

勞動部擬鬆綁就業保險投保年齡限制，開放六十五歲以上的高齡勞工也能加保，但對於已在領勞保老年給付的高齡勞工，該不該限縮、如何限縮就保請領條件、給付標準，勞動部尚未定案。鄰近國家的高齡勞工失業協助措施又是如何？

勞動部勞動保險司長陳美女指出，日本是六十五歲以上者，與一般勞工同享職業訓練津貼等給付權益，只有在求職給付方面，只發給一次性的高齡求職者給付金。

她說，在日本的就保被保險人，離職前一年內就保年資滿六個月以上，且有求職意願並接受失業認定，就具備請領資格。若就保年資未滿一年，發給卅天的一次性求職金，年資滿一年發給五十天。超過六十五歲，可同時請領厚生年金（類似我國勞保老年年金）與一次性高年齡求職者給付金，但六十五歲以下被保險人，請領求職者給付金期間，如領有厚生年金，將停發厚生年金。

南韓方面，若六十五歲以前就為就保被保險人，六十五歲後續加保，給付權益與一般勞工相同，如超過六十五歲後加保，就無法請領失業相關給付及育嬰留職停薪津貼，僅適用就業保障與職業能力發展計畫，類似我國就業保險法第十二條的促進就業措施。