萬事達卡大中華區總裁常青：台灣下半年三大消費將明顯成長

對於台灣下半年的消費市場，去年上任的國際發卡組織萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青，在上任滿一年之後首度接受台灣媒體訪問指出，看好台灣下半年的消費市場大舉復甦，尤其是在旅遊、酒店，以及「體驗式」消費，會明顯成長，反而大型耐用品的支出在下半年會因為通膨已接近尾聲而下降。

萬事達卡組織在上周首開創舉，和大陸支付寶進行綁卡合作，常青受訪時也透露，下一個合作的對象將是微信支付，已正在洽談中。

常青表示，有觀察到感應式的支付在疫後正在蓬勃發展，今年1至5月，和去年同期相較，境外交易成長14.6%，若加上境內，整個趨勢已非常成型，另外今年四月萬事達卡的 iphone卡緊收，也在台灣展開，在美國之外，台灣是海外第一個上市的市場，可見得台灣金融業界對創新很有熱情。

常青引述萬事達卡經濟研究所提出的2023年旅遊產業全球趨勢分析，台灣不但首度入列全球前十大、排名第七，且在六月份比2019年疫情前，跨境交易在現場面對面的，成長20%，已超越2019年的水準。

常青也對通膨對高淨值與中低收入客戶的不同影響分析，相較於高收入戶，中低收入因為通膨，會將非必要的消費省下來，但會購買大型耐用電器；而且有發現食品與能源開銷佔比越來越高，所以對低收入家庭影響很強烈，尤其這是低收入家庭必須進行的剛性需求，統計數據也顯示，2019至2022年，高收入家庭在非必需品，服飾、珠寶、家具，電子產品的支出是低收入家庭的兩倍，因為低收入則因為通膨，無力負荷非必需品的消費。

常青也觀察到，亞太區來看，各家庭收入水平不一樣，新加坡、台灣、韓國、澳洲都是高收入市場，進而擴展到旅行，至於馬來西亞、泰國非必需品的消費則相對較少，

市場傳出，萬事達卡市占已快追上VISA，尤其萬事達卡與富邦銀行合作取得了好市多聯名卡的發行，有直取國際發卡組織市占龍頭之姿，對此常青表示「無法對未來作預測」，但他表示，確實富邦的好市多聯名卡是全台灣最大的聯名卡，而萬事達卡取得好市多聯名卡：「這是一個超過10年的漫長契而不捨的過程」。