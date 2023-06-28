快訊

汐止私幼餵藥案全案簽結…毛髮、處方箋送驗「無檢出」 士檢認無犯罪

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

調解不成立！五億男母提婚姻無效 痛批夏男不敢出庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰台大：下半年經濟「後兔大展」今年經濟成長估1.8％

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控。圖／國泰金控
國泰金控。圖／國泰金控

國泰金控（2882）今（28）日下午舉行2023年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授指出，今年上半年經濟「前兔無亮」，下半年有望「後兔大展」，因此，國泰台大維持2023年台灣經濟成長率預估1.8%不變。

徐之強指出，今年經濟成長率上半年-1%，下半年則是4.5%，全年經濟成長率預估為1.8%、與前一季預測值相同。放眼國內主要預測機構，國泰台大的預測值居中，低於主計總處的2.04%，高於中央銀行的1.72%。

他表示，目前最擔心的一件事，就是美國和台灣的核心通膨降不下來，如果核心通膨依舊居高不下，未來美國與台灣央行仍有升息可能。

國泰台大指出，去化庫存將接近尾聲，且AI題材有利台廠表現，下半年出口與投資前景有機會止跌回穩。本團隊評估2023年第3季經濟氣候有機會由「陰」轉「晴」，出現「晴」的機率將在50%以上。

隨美歐銀行業擔憂減退，以及AI議題帶動科技股漲勢，主要地區金融情勢指數溫和改善。國泰台大研判，鑑於Fed升息步入尾聲，且原物料價格明顯回落，台灣央行後續應不會再升息；但是，若今年下半年核心通膨依舊居高不下、加上美國聯準會也持續升息2碼，不排除台灣央行也可能跟進聯準會重啟升息。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授。 記者陳美君／攝影
國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授。 記者陳美君／攝影

國泰金控 美國聯準會 經濟成長率

延伸閱讀

國泰航空177見習機師畢業 目標2年招聘800人

癌友自殺率高常人十倍 心理腫瘤基金會補助諮商7200元

30年竹南國泰夜市屢罰遭斷電仍續營業 苗縣府下最後通牒

國泰客機起飛急喊停 疏散時卻釀11傷？ 專家曝原因

相關新聞

台灣5月份失業率創23年新低 網友揪1漏洞：根本不符合現實狀況

主計處昨日公布5月份就業統計，數據指出台灣5月份失業率僅3.46%，為23年來新低，此數據一出隨即引發網友討論，許多網友...

台灣缺工如何解？高成長經濟體難避免 童子賢獻策「2招」

針對台灣缺工問題，和碩（4938）董事長童子賢今（28）日指出，缺工是沒辦法的問題，因為高度成長的經濟體都有一個趨勢，就...

國泰台大：下半年經濟「後兔大展」今年經濟成長估1.8％

國泰金控（2882）今（28）日下午舉行2023年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主...

資金、趨勢撐腰 實質資產當道

過去20年，含基礎建設、不動產(含REITs)及私募股權等另類資產，在全球七大退休金國家資產配置占比，已從5%成長至19...

工研院科技深化成效獲國際認可 被推舉為歐洲 EARTO 主席

工研院積極以科技助力臺灣成為「國際可信賴的夥伴（Trustable Partners）」！工研院以科技研發實力，持續在半...

徐旭東：遠東新是最大民營電廠 綠色能源資本支出無上限

遠東新（1402）今（28）日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，遠東新堪稱最大民營電廠，每年可供100萬戶用電，而且是綠電，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦