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國泰台大：下半年經濟「後兔大展」今年經濟成長估1.8％
國泰金控（2882）今（28）日下午舉行2023年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授指出，今年上半年經濟「前兔無亮」，下半年有望「後兔大展」，因此，國泰台大維持2023年台灣經濟成長率預估1.8%不變。
徐之強指出，今年經濟成長率上半年-1%，下半年則是4.5%，全年經濟成長率預估為1.8%、與前一季預測值相同。放眼國內主要預測機構，國泰台大的預測值居中，低於主計總處的2.04%，高於中央銀行的1.72%。
他表示，目前最擔心的一件事，就是美國和台灣的核心通膨降不下來，如果核心通膨依舊居高不下，未來美國與台灣央行仍有升息可能。
國泰台大指出，去化庫存將接近尾聲，且AI題材有利台廠表現，下半年出口與投資前景有機會止跌回穩。本團隊評估2023年第3季經濟氣候有機會由「陰」轉「晴」，出現「晴」的機率將在50%以上。
隨美歐銀行業擔憂減退，以及AI議題帶動科技股漲勢，主要地區金融情勢指數溫和改善。國泰台大研判，鑑於Fed升息步入尾聲，且原物料價格明顯回落，台灣央行後續應不會再升息；但是，若今年下半年核心通膨依舊居高不下、加上美國聯準會也持續升息2碼，不排除台灣央行也可能跟進聯準會重啟升息。
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