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資金、趨勢撐腰 實質資產當道

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
資料來源：Bloomberg 基礎建設為道瓊Brookfield全球基礎建設指數、REITs為NAREIT All Equity REITs指數、美股為S&P 500指數。高通膨期間係指美國CPI年增率≥3%之月份，高通膨月份後3個月之通膨年增率進一步走高為上升，反之為下降。資料日期：2002/12/31~2023/4/30。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 （凱基投信／整理）
資料來源：Bloomberg 基礎建設為道瓊Brookfield全球基礎建設指數、REITs為NAREIT All Equity REITs指數、美股為S&P 500指數。高通膨期間係指美國CPI年增率≥3%之月份，高通膨月份後3個月之通膨年增率進一步走高為上升，反之為下降。資料日期：2002/12/31~2023/4/30。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 （凱基投信／整理）

過去20年，含基礎建設、不動產(含REITs)及私募股權等另類資產，在全球七大退休金國家資產配置占比，已從5%成長至19%，是增加幅度最大的資產類別；凱基投信表示，基礎建設與不動產等實質資產的直接投資門檻高，建議長線投資人可透過布局涵蓋上述相關股權標的，建構長期投資與趨勢反轉機會的投資藍圖。

凱基實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)預定經理人葉菀婷表示，基礎建設與不動產(含REITs)，擁有綠色轉型及逆全球化兩大趨勢撐腰。在綠色轉型趨勢驅動基礎建設升級方面，各國政府為了實現淨零碳排目標，爭相投入龐大資金升級相關基建設施。以美國為例，預估投入再生能源的投資金額，將從2030年的8,100億美元躍增至2050年的3.4兆美元；升級電網傳輸的投資金額，將從2030年的5,300億美元增加至2050年的2.5兆美元；布建電動車公用充電樁的投資金額，則會從2030年的750億美元增加至2050年的2,700億美元。

而逆全球化趨勢，進一步使內需導向的基礎建設與不動產等實質資產受惠。葉菀婷進一步說明，以在地營運範疇為主的基礎建設及REITs，營運狀況受海外因素影響程度較低，舉基礎建設龍頭企業為例，美國貨運鐵路巨擘的營收百分之百來自國內；美國電力大廠營收也是百分百出自美國境內。觀察REITs龍頭企業，美國物流倉儲與自助倉儲大廠營收也是超過八成由美國當地貢獻。

面對高通膨環境，葉菀婷認為，無論接下來通膨趨勢往上或往下，實質資產在通膨環境下相對更能展現其韌性。以3個月滾動報酬率平均來看，當高通膨上升，基礎建設有1%報酬，REITs有0.2%，美股-1.9%；當高通膨開始走降，基礎建設報酬仍有1%，REITs有0.4%，美股同為0.4%。

面對升息循環尾聲、景氣衰退疑慮未除，葉菀婷建議，受惠產業與投資趨勢雙重帶動、實質資產不失為挺過景氣放緩階段的投資好選項。凱基實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)由第一銀行擔任基金保管機構，並以新臺幣、美元、人民幣及南非幣四種幣別計價發行，並分月配息、累積兩種選項，以多種級別選擇，滿足不同投資需求。

美國

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