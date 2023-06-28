徐旭東：遠東新是最大民營電廠 綠色能源資本支出無上限

遠東新（1402）今（28）日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，遠東新堪稱最大民營電廠，每年可供100萬戶用電，而且是綠電，公司在綠色能源資本支出沒有上限。他也提到，遠東新不單是生產者，還是一個投資者，這樣的架構提供很多的發展機會，能跟得上變化與潮流。

遠東新股東會通過去年財報，合併營收2,639億元，創歷史新高，成長11%，稅後淨利81.6億元，每股盈餘1.63元。遠東新副董事長席家宜表示，遠東新今年目標營業額要續創歷史新高，同時淨利要超過去年表現。談紡織業景氣，他認為下半年會好過上半年，利率在第3季可望見頂，產能利用率最差應是落在去年第4季和今年第1季，尤其中國是全球最後一個開放的國家，開放還不到半年的時間，勢必會有更多的刺激經濟方案出台，來拯救房地產就業率。

席家宜表示，遠東新有龐大土地資源和轉投資的價值，去年全球最大兩個問題一是俄烏戰爭，和能源有相關，第二就是通貨膨脹，去年業績從第4季開始下滑很快，主要是需求面降低。不過，隨著全球持續開放，需求逐步上來，預期開工率應會逐步改善。

此外，美國近年以美國製造打破全球化，不僅影響全球供應鏈，對製造業來說更是首當其衝，遠東新20年前就布局中國大陸，2016年開始分散生產基地，投資美國、日本、東南亞，這樣的布局策略使遠東新去年營收能創下歷史新高。

再者，ESG也是發展重點，遠東新在2020年制定碳中和目標，去年溫室氣體減量已達14%，2025年目標減量20％、2030年減量40％、2050年達到淨零排放。遠東新已在日本建立全球首座淨零排放再生聚酯工廠，並持續增加再生能源使用量，去年使用再生能源度數超過1億度，預計2025年使用量成長至3億度。此外，遠東新目前綠色產品占比達20-25%，2030年目標要達到50%。