華立更新ESG進展 領先業界近20年推員工持股信託

華立（3010）近期更新ESG最新進展，其中列出領先業界近20年推出員工持股信託，讓同仁退休後生活更具有保障，以及規畫2023年啟動 ISO 14064-1 溫室氣體盤查機制，並於2024年委託第三方執行查證等指標。

華立ESG最新進展顯示，在E環境方面還包含至2022年太陽能電站總持有容量為54.2MW，年度貢獻減碳排放量達 32,000公噸。總用水量較2021年減少17.7%，以回應利害關係人對於用水課題的重視。

此外，華立統計，全順物流淘汰舊車，逾9成的柴油車已更換為環保期數的車款，以達到碳排放減量。國軒科技榮獲高雄市光電智慧建築標章認證，分獲2銀1銅的認證肯定。PCR(Post-Consumer Recycled) 塑膠再生料的開發，2022年已銷售約8,800公斤。另外獲得國際永續發展與碳驗證ISC認證，確保原材料和產品的永續性、供應鏈的可追溯性。

S社會方面則包含，贊助188萬舉辦「華立創新材料大賽」，為產業注入技術創新的來源。年年入選「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪100指數」成份股。捐助希恩之家新建案300萬，認養一樓空間命名為「華立快樂康復成長中心」等。

G治理方面包含董事長獲頒材料學會的材料科技貢獻獎、哈佛商業評論台灣企業領袖100強殊榮。2022年獲得台灣顯示器暨應用產業協會頒發，企業資安績優獎狀。成立永續發展委員會，以落實永續發展策略，達成永續發展目標。ESG 專屬官網正式上線，各利害關係人可即時完整瀏覽公司的永續政策及成果，以及獲經濟部頒發2021年度「進出口貿易績優會員」，促進國際貿易發展。