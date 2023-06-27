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重啟服貿？學者點出三前提

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

重啟服貿成為近期藍綠白政治交鋒點。學者分析，服貿主要目的是將台灣針對中國大陸部分經貿限制消除拉近與WTO規範，認為服貿要重啟，須滿足大陸官方願不願按當年版本討論、申請CPTPP有無必要重啟服貿，以及能否取得國人共識等條件。

中經院區域發展研究中心主任劉大年回顧，台灣長年採取「雙軌制」，也就是對外按WTO，對陸則採取較嚴格措施，當年大陸與台灣簽訂ECFA時曾提出，ECFA屬於深化貿易協定，應逐步放寬限制；但當時台灣並未正面回應，大陸也沒有繼續堅持。

他補充，ECFA上大陸對於台灣讓利較多，貨貿、服貿也是延續「大國應讓利小國」精神，而台灣並未服貿給予大陸特別待遇，而是至少要「小於等於」WTO承諾。

然而，服貿後續影響遭放大，引爆「太陽花學運」，讓服貿及貨貿無疾而終，後續也並無重新討論。一直到近年，大陸重新檢討兩岸經貿政策，包括禁止農漁產品輸陸，向WTO提出2,455項產品的貿易產品調查都是依照相同脈絡。

針對服貿能否重啟，劉大年認為有三大前提要釐清。第一台灣是否能夠確保大陸願意跟台灣談服貿，並且是按照當年「大國讓小國」方式繼續談，還是會要求「對等談判」，如果是後者，那麼要談重啟服貿就勢必要放大到更多產業去談，「這部分台灣受得了嗎？」

第二，台灣與大陸目前都想加入CPTPP，雖然政府最希望可以出現「台灣加入、大陸不加入」的最佳情境，但發生機會微乎其微。若台灣與大陸同時加入CPTPP，依照CPTPP一視同仁、優於WTO的高標準自由貿易，台灣不僅要大量放棄對陸產品的輸入限制，大量產品降至零關稅，相關投資限制也必須開放，屆時服貿相比是小巫見大巫。

最後，劉大年認為，無論是當年的服貿、貨貿，或是CPTPP，對於台灣社會產生巨大衝擊，如何達到意識形態，或是經濟取得全民共識或許才是最困難的，這部分台灣社會及產業是否做好準備，仍有待商榷。

服貿 CPTPP WTO

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