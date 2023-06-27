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KPMG美國裁員5% 安侯建業：台灣所未受影響 持續招聘人才

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

全球四大會計師事務所之一的KPMG美國所正在美國削減5%人力，是今年第二波裁員，凸顯該公司正苦於應付諮詢業務與其他服務的需求減緩。對此，KPMG安侯建業表示，台灣所未受影響，仍持續招聘優秀人才。

面對經濟情勢和流動率低落帶來的壓力，KPMG表示，由於「經濟逆風」持續，現在額外縮減人力是必要的。事實上，KPMG今年2月已在美國裁員近2%，約700人，當時是四大會計師事務所中第一家揮動裁員大刀的業者。而昨（26）日又宣布將進行更大規模裁員，影響部門包括稽核事業，以KPMG的3.9萬員工總數計算，這回裁員將波及約1,950人。

根據KPMG聲明，這波裁員行動將擴大到稅務和審計部門，稽核與稅務工作的員工近日會得知是否受裁員影響，至於顧問和其他部門員工，今年夏季才會接到通知。

對此，KPMG安侯建業表示，台灣所未受影響，仍持續招聘優秀人才。

裁員 美國

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