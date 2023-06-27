台「外冷內熱」…消費信心連2月升 學者提醒：仍未回歸正常

台灣經濟雖逐漸復甦，但需注意出口衰退的隱憂！中央大學台經中心27日公布6月消費者信心指數（CCI）為66.66點，月增2.99點，連2升，主因是股票指數大增；不過，中央大學台經中心執行長吳大任提醒，全球消費持續疲弱，今年台灣出口轉好恐怕不容易，最快得等到第4季或明年首季。

台灣「外冷內熱」

吳大任指出，本月CCI與上月相比增加近3點，主要是股票信心升幅大，帶動整體指數上升，但CCI過去20年平均約75點，意即現在尚未回到正常水準；投資股市時機指數也有同樣的表現，20年平均約升69點，儘管剛脫離歷史新低，距離正常水準仍有一段落差。

調查結果顯示，一般民眾對景氣看法相對樂觀，主要從近幾次連假出遊人潮與消費潮反映出來；但截至目前，台灣仍處在「外冷內溫」情況，出口有衰退疑慮，且估計會持續一段時間。另外，台灣現在內需消費持續成長且缺工，製造業情況則不同，需留意這樣「兩極化」發展的趨勢。

出口衰退影響大

吳大任說，台灣經濟正面臨嚴重挑戰，主因出口部分呈現衰退，且對整體經濟影響比他國更大，因此當全球景氣反轉呈衰退，受到打擊也會較大，「但這是短期現象」，隨全球消費復甦好轉，未來出口和經濟成長應會有不錯表現。關鍵在於廠商能否在這段時間安然度過困境，若出衰退時間拉長，困難就會越來越高。

不過他也坦言，口衰退影響甚巨，去年出口狀況佳時，每月出口金額逾400億美元，現在每月則有50到100億元落差，代表廠商營收下降，且原物料價格居高不下，廠商成本維持高檔，加上投資金額龐大，各國央行升息造成借貸成本上升，也會產生債務違約風險；接著勞動市場受波及，最後將影響台灣內需。

出口好轉要等年底

吳大任指出，美歐通膨情況雖然下降，但核心CPI都維持高檔，因此下半年繼續升息可能性高，加上中國經濟復甦力道疲弱，全球三大經濟體消費情況不理想狀態下，台灣出口要好轉恐怕不容易，須待升息循環結束、甚至降息，才有好轉契機，最快要等到第4季甚至明年第1季，「至少還得撐過今年」。

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