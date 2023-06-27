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中鋼五月自結稅前盈餘8.5億元 第3季正向樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼27日自行結算5月稅前盈餘8.5億元，隨著鋼價築底、鋼市第3季正向樂觀，中鋼營運獲利將倒吃甘蔗、漸入佳境。本報資料照片
中鋼27日自行結算5月稅前盈餘8.5億元，隨著鋼價築底、鋼市第3季正向樂觀，中鋼營運獲利將倒吃甘蔗、漸入佳境。本報資料照片

中鋼（2002）27日自行結算5月稅前盈餘8.5億元，隨著鋼價築底、鋼市第3季正向樂觀，中鋼營運獲利將倒吃甘蔗、漸入佳境。

中鋼董事長翁朝棟表示，鋼市開始正向發展，期待接下來的景況能如預期創造榮景。

中鋼財務副總楊岳崑說，大陸鋼鐵減產、基建釋出、放寬銀根三大政策，如同三大利箭同時射出，將對市場產生正面助益，接下來的重點就看落實的程度如何，基本上前景並不悲觀。

中鋼27日公告，5月合併營業收入327.6億元，合併營業利益8億元，自行結算合併稅前盈餘8.5億元，與去年5月稅前盈餘44.4億元相比，年衰退逾80%。中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量61萬公噸，今年前5月累計碳鋼銷售量320萬公噸。

中鋼表示，5月稅前盈餘8.5億元，主要是鋼鐵的單位售價及毛利上漲、但銷售數量減少等綜合影響，因此單月營業利益微增。此外，轉投資收益、外幣兌換損益減少等，致業外收入減少。

綜合評估認為，全球經濟上半年受到美國升息、俄烏戰爭與中國大陸復甦遲滯拖累，終端需求乏力，但經濟分析機構多樂觀看待後市，認為下半年景氣將優於上半年。

鋼鐵第1季迎來急單，但大陸復甦力道不足，預期下半年中國大陸將加速發債推動基建，鬆綁房地產政策，拉動經濟火車頭重回正軌，可望大幅提振用鋼需求。世界鋼鐵協會預測今年全球鋼鐵需求成長率將達2.3%至18.22億公噸，維持成長態勢。

中鋼 鋼鐵

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