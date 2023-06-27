創23年以來歷史新低 主計總處：5月失業率為3.46%

行政院主計總處今（27）日發布5月失業率為3.46%，較上月下降0.04百分點，失業率續創23年以來歷史新低。然而，台灣出口產業受到國際終端需求疲弱影響，失業率卻不升反降，主計總處分析主因國內各產業面臨大缺工所導致。

經季節調整後的失業率為3.5%，也是2001年2月，創23年新低，較上個月下降0.06個百分點。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，整體看來，失業率持續改善，整體就業情勢呈現穩定。

據主計總處統計，5月就業人數為1,150.7萬人，月增1,000人、0.01%。其中，服務業部門及工業部門分別增加6,000人及1,000人，或0.09%及0.01%，較去年同期增加13.6萬人，年增1.2%。

5月失業人數為41.2萬人，失業率3.46%，較上月下降0.04百分點；5月勞動力參與率為59.13%，較上月下降0.05個百分點。

對於出口景氣不好，但失業率可以創新低，陳惠欣說明，是因國內大多數產業面臨缺工，再加上內需服務業為了補足疫情所釋出的人力需求導致。

另外，據勞動部統計，製造業實施「無薪假」人數卻持續增加，本期實施人數達8,577人，2020年10月統計以來新高。

對於是否因為無薪假高造成失業率創新低，陳惠欣直說，企業遇到狀況優先會調整工時，其次才是調整人力，而5月周工時未滿35小時的就業人數為22.1萬人，月增2.1萬人，已達到非疫情期間的天花板，後續則要持續觀察該項指標。

而從就業人數方面，台灣經濟偏向於「外冷內熱」，然而服業部門及工業部門就業人數均是呈現正成長。陳惠欣說，服務業及工業部門就業人數都是增加，服務業普遍是增加在住宿餐飲業；而工業部門中的製造業人數則是減少1,000人，但詳細行業變化狀況須與受僱員工薪資調查交叉比較。

展望未來，台灣6月將會進入畢業季，6月至8月均會產生季節性失業，若按近五年狀況分析，預估失業率會再增加0.06個百分點至0.07個百分點。