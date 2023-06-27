快訊

一晚捕捉400隻綠鬣蜥幼體 網友驚呼太嚇人：怎麼可以這麼多

11年前黑澀會美眉上節目揭「黑人一行為」 小S直呼：不覺得很噁嗎

創23年以來歷史新低 主計總處：5月失業率為3.46%

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
行政院主計總處今日發布5月失業率為3.46%，較上月下降0.04百分點，失業率續創23年以來歷史新低。失業率配圖。記者許正宏／攝影
行政院主計總處今日發布5月失業率為3.46%，較上月下降0.04百分點，失業率續創23年以來歷史新低。失業率配圖。記者許正宏／攝影

行政院主計總處今（27）日發布5月失業率為3.46%，較上月下降0.04百分點，失業率續創23年以來歷史新低。然而，台灣出口產業受到國際終端需求疲弱影響，失業率卻不升反降，主計總處分析主因國內各產業面臨大缺工所導致。

經季節調整後的失業率為3.5%，也是2001年2月，創23年新低，較上個月下降0.06個百分點。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，整體看來，失業率持續改善，整體就業情勢呈現穩定。

據主計總處統計，5月就業人數為1,150.7萬人，月增1,000人、0.01%。其中，服務業部門及工業部門分別增加6,000人及1,000人，或0.09%及0.01%，較去年同期增加13.6萬人，年增1.2%。

5月失業人數為41.2萬人，失業率3.46%，較上月下降0.04百分點；5月勞動力參與率為59.13%，較上月下降0.05個百分點。

對於出口景氣不好，但失業率可以創新低，陳惠欣說明，是因國內大多數產業面臨缺工，再加上內需服務業為了補足疫情所釋出的人力需求導致。

另外，據勞動部統計，製造業實施「無薪假」人數卻持續增加，本期實施人數達8,577人，2020年10月統計以來新高。

對於是否因為無薪假高造成失業率創新低，陳惠欣直說，企業遇到狀況優先會調整工時，其次才是調整人力，而5月周工時未滿35小時的就業人數為22.1萬人，月增2.1萬人，已達到非疫情期間的天花板，後續則要持續觀察該項指標。

而從就業人數方面，台灣經濟偏向於「外冷內熱」，然而服業部門及工業部門就業人數均是呈現正成長。陳惠欣說，服務業及工業部門就業人數都是增加，服務業普遍是增加在住宿餐飲業；而工業部門中的製造業人數則是減少1,000人，但詳細行業變化狀況須與受僱員工薪資調查交叉比較。

展望未來，台灣6月將會進入畢業季，6月至8月均會產生季節性失業，若按近五年狀況分析，預估失業率會再增加0.06個百分點至0.07個百分點。

行政院主計總處今（27）日發布5月失業率為3.46%，較上月下降0.04百分點，失業率續創23年以來歷史新低。截取自主計總處報告
行政院主計總處今（27）日發布5月失業率為3.46%，較上月下降0.04百分點，失業率續創23年以來歷史新低。截取自主計總處報告

失業率 工時 勞動部 景氣

延伸閱讀

勞動市場穩定 5月失業率降至3.46%、失業人數為41.2萬人

談失業率「說了不該說」？ 知名財經作家微博再度禁言

零售、餐飲營收 寫最強5月

台灣若率先周休三日 缺工嚴重、通膨、競爭力下滑、減薪通通來

相關新聞

服務業缺工！5月失業率續降為3.46%、創23年同期最低

主計總處今天公布5月失業率為3.46%，較上月下降0.04個百分點，較上年同月也降0.22個百分點，創下近23年同月新低...

輝達攜手雲端公司Snowflake 幫助企業利用他們的資料進行生成式AI

資料雲端公司Snowflake與NVIDIA在「2023年Snowflake Summit」上宣布合作，將加速各個規模的...

暑假將近！勞動部提醒僱暑期工讀生應保勞保 1至5月違規罰逾千萬

勞動部今天表示，雇主若僱用暑期工讀生，應依法在工讀生到職當日，申報勞保、就保及職保。統計今年1至5月未加保及遲加保案件，...

創23年以來歷史新低 主計總處：5月失業率為3.46%

行政院主計總處今（27）日發布5月失業率為3.46%，較上月下降0.04百分點，失業率續創23年以來歷史新低。然而，台灣...

勞動市場穩定 5月失業率降至3.46%、失業人數為41.2萬人

主計總處今天公布5月失業率為3.46%，較4月下降0.04個百分點，經季節調整後失業率為3.50%，也較4月下降0.06...

藍白喊重啟服貿 學者：三個前提須思考

服貿是否重啟成為近期藍綠白政治交鋒點。對此學者分析，服貿都是屬於ECFA範疇，其主要目的是將台灣針對中國大陸貿易限制部分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦